C'è la data: ecco quando i programmi di Maria De Filippi torneranno in onda

The show must go on. Dopo una settimana di cordoglio, Mediaset è pronta a ripartire con la normale programmazione televisiva senza uno dei volti storici della tv italiana, quello di Maurizio Costanzo. In video, dunque, tornerà anche Maria De Filippi che da oggi, venerdì 3 marzo, è tornata a lavoro negli studi Elios di Roma dopo la difficile settimana vissuta. I programmi della popolare conduttrice, che erano stati sospesi per lutto, riprenderanno da dove si erano interrotti a causa dell'improvvisa scomparsa di Costanzo.

C'è posta per te

Sabato 4 marzo in prima serata su Canale 5 verrà trasmessa la puntata di C'è posta per te, che sarebbe dovuta andare in onda lo scorso sabato. L'intera stagione del format condotto dalla De Filippi è già stato interamente registrato, quindi la programmazione riprenderà da dove si era interrotta con l'aggiunta di un omaggio a Costanzo. Il promo della puntata del 4 marzo è già andato in onda sulle reti Mediaset, anticipando che la messa in onda della puntata conclusiva del people show slitterà di una settimana rispetto ai palinsesti originali.

Amici di Maria De Filippi

Per quanto riguarda Amici di Maria De Filippi, la puntata che sarebbe dovuta andare in onda domenica 26 febbraio sarà trasmessa domenica 5 marzo. Si tratta di una vecchia registrazione fatta prima della morte di Maurizio Costanzo, quindi non dovrebbe contenere omaggi al giornalista, salvo aggiunte in post produzione. La nuova puntata di Amici - l'ultima del daytime per questa stagione - sarà registrata presso gli studi Elios venerdì 3 e sarà trasmessa in tv domenica 12 marzo. A partire da sabato 18 marzo, invece, inizierà il Serale di Amici con la programmazione in prima serata.

Uomini e donne

La messa in onda del popolare dating show Uomini e donne riprenderà, invece, la prossima settimana, lunedì 6 marzo, con le registrazioni che sarebbero dovute andare in onda nella settimana appena trascorsa. Le varie puntate vengono registrate con largo anticipo rispetto alla messa in onda, quindi la lavorazione delle nuove puntate dovrebbe cominciare non prima del 10 marzo, consentendo così a Maria De Filippi di ritagliarsi ancora un momento di calma e tranquillità prima di tornare a lavoro a pieno regime.