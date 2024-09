Ritorna il "Grande fratello" e diventa maggiorenne

Ascolta ora 00:00 00:00

Dunque, se vi piace ancora stare a guardare come interagiscono, cioè si azzuffano, provocano, emozionano, appassionano, raccontano le loro bellezze e bruttezze, delle persone chiuse dentro un appartamento, ecco che questa sera comincia Grande fratello. Edizione numero 18. La prima, ricordate, fu nel lontano 2000.

Anche stavolta ci sarà un misto di ospiti tra personaggi famosi e persone comuni. Tra i concorrenti vip (che poi è tutto da capire il termine vip in alcuni di questi casi): Luca Calvani, Lino Giuliano, Jessica Morlacchi, Clayton Norcross, Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (queste ultime tre partecipano come concorrente unico). E ancora Clarissa Burt (che torna in tv dopo 10 anni), Shaila Gatta, Helena Prestess ed Enzo Paolo Turchi.

A guidare il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, per il sesto anno consecutivo sarà Alfonso Signorini (foto). Al suo fianco torna Cesara Buonamici e debutta nel ruolo di opinionista Beatrice Luzzi che si è classificata al secondo posto nella scorsa stagione. Confermata anche Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori. I protagonisti si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. E il vincitore se li meriterà tutti visto il lungo tempo, anche mesi, che dovrà affrontare chiuso dentro pochi metri quadrati con persone che magari non gradisce o che gli fanno la guerra psicologica. Comunque sia, un esperimento che poche menti umane riescono a sopportare. Ma che i vertici Mediaset continuano a programmare perché al pubblico piace e la resa, visto i costi, è altissima. Negli anni si è cercato di smussare le derive più problematiche, di tenere più a bada le liti, le intemperanze, i comportamenti maleducati.

Chissà se, in questa edizione, si riuscirà a contemperare il racconto di storie personali interessanti e uno show frizzante ma rispettoso.

Oltre alla diretta del lunedì e del giovedì su Canale 5, sarà visibile 24 ore su 24 su Mediaset Extra, Mediaset Infinity. Collegamenti in diversi orari anche su La5, Canale 5 e Italia Uno.