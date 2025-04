"Rovinato dal gioco, così mia figlia mi ha salvato". La rivelazione choc di Roberto da Crema

Ascolta ora 00:00 00:00

Roberto Da Crema è stato per anni un personaggio di spicco, anche se di nicchia, del panorama televisivo italiano. Considerato per lungo tempo il "re" delle televendite è improvvisamente sparito dagli schermi. Sono trascorsi molti anni da quando il "Baffo", com'era chiamato affettuosamente dai telespettatori, imperversava in tv e nella domenica di Pasqua è stato intervistato da Mara Venier nel salotto di Domenica In. " Ho iniziato da bambino con mio padre, che lasciò la campagna per girare vendendo detersivi ", ha spiegato il televenditore, che per gli appassionati di tv resta ancora un'icona degli anni Novanta.

Con il padre ha girato per anni e proprio alla conduttrice Rai ha raccontato uno dei ricordi più vividi della sua esperienza come venditore sul territorio, legata proprio all'esperienza di suo padre. " Un giorno la pioggia allagò la cantina dove si trovava tutto il detersivo, che si rovinò. Nonostante questo, a mio padre fu dato credito con del nuovo detersivo puro, però io pensai di mischiare il detersivo annacquato con quello nuovo e inventammo il 3 per 2 ", ha spiegato. La risposta del padre fu propositiva: " Magari funziona ". E l'intuizione fu corretta: " Abbiamo venduto tutto e da lì che capii di avere il pallino del commercio ". Quello fu il punto di svolta, che fece vcapire a Roberto Da Crema di avere il talento per gli affari: " Un amico di mia moglie mi notò proponendomi di iniziare a vendere i prodotti in Tv trasmettendo da una cantina. C'era solo una telecamera e la signora delle pulizie ".