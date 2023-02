San Valentino al "gelo" per i Ferragnez: è vera crisi?

Prosegue il silenzio social di Fedez dopo il festival di Sanremo e la presunta lite con Chiara Ferragni. Un silenzio rotto ieri dal rapper con due storie, una delle quali dedicata alla moglie, per poi tornare nell'oblio più assoluto. Cos'è successo tra i due? Secondo alcune fonti, in realtà, i coniugi Ferragnez sarebbero d'amore e d'accordo e il silenzio social non sarebbe altro che un modo, funzionante, per attirare l'attenzione su di loro. Una sorta di rivisitazione social di una delle più celebri frasi di Nanni Moretti: " Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? ".

I fatti, allo stato delle cose, parlano chiaro. A parte le due storie pubblicate nella giornata di ieri, di Fedez non si ha traccia. Pare che sia rimasto un giorno in più a Sanremo, dove ha partecipato a una festa, mentre sua moglie aveva già fatto rientro a casa dai loro figli. La Ferragni ha pubblicato storie con ringraziamenti per tutti, davvero tutti, ma non c'è traccia di suo marito. Mai, nemmeno un piccolo cenno, un trafiletto, una foto in cui si veda anche solo il gomito o l'orecchio del rapper. Un comportamento molto particolare, tanto che qualcuno suppone che il rapper non sia nemmeno rientrato nell'attico di City Life. Al di là delle congetture e dei pettegolezzi, però, il fatto che la metà femminile dei Ferragnez non abbia dedicato una foto romantica o anche solo un "grazie" a suo marito, col quale ha condiviso l'avventura di Sanremo, sembra confermare le voci di un litigio e di una crisi. E dire che oggi è San Valentino, giorno degli innamorati, che i due non hanno mai mancato di festeggiare con fiumi di foto e di storie romantiche. E dire che lei, ieri sera, ha condiviso una cena con gli amici, senza suo marito.

Tutto questo, soprattutto, conferma il fatto che l'imprenditrice digitale non abbia discusso con suo marito per il bacio con Rosa Chemical o per il, seppur volgare, twerk in platea. A far innervosire, e non poco, la Ferragni sarebbe stata l'attitudine del marito di rubarle sempre e comunque la scena. Sanremo sarebbe dovuta essere la sua vetrina, la sua occasione. Ma chissà in quanti si ricorderanno di Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston: resteranno nella memoria le polemiche ad arte create del marito, che hanno letteralmente rubato la scena al suo buonismo in saldo.