"Surreale, lui faceva tenerezza...". La rivelazione sulla lite tra i Ferragnez

" Era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale ". E tutto per colpa di un "limone". Il litigio sanremese tra Chiara Ferragni e Fedez, consumatosi dietro le quinte dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical, qualcuno lo ha visto e ascoltato da vicino. Molto da vicino. Il che conferma che no: quelle sul diverbio tra i due coniugi non erano solo supposizioni. Sul palco dell'Ariston, a telecamere spente, la coppia più popolare dei social ha avuto davvero un vivace scambio di battute e a osservarlo in presa diretta è stato l'autore televisivo Federico Taddia, che si trovava in scena per affiancare i conduttori durante la pausa pubblicitaria.

Lite Ferragni-Fedez, parla il testimone

Dopo il clamore suscitato da uno scatto che ritraeva Chiara e Fedez a confronto (e sul quale si erano scatenate le interpretazioni dei social) è stato lo stesso Taddia a tornare sull'episodio e a offrire un proprio commento da testimone oculare del fuoriprogramma. " Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale ", ha raccontato su Facebook l'autore televisivo, a margine di uno scatto che lo ritraeva proprio accanto alla coppia. E ancora: " Ridevo, perché uno come me - che con le donne l'ha scazzata un milione di volte - non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez ".

"Chiara ha frenato l'istinto"

Parole dalle quali si evince che un dissapore tra l'influencer e il rapper effettivamente c'è stato e che quest'ultimo, al cospetto della moglie, avrebbe reagito in modo da suscitare persino " tenerezza ". Ma il racconto dell'autore tv non finisce qui. " Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l'ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre ", ha continuato Taddia, aggiungendo anche una chiosa sarcastica: " Ridevo, perché era dai tempi dell'adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni ". E sì, perché pare appunto che l'incomprensione tra i coniugi fosse nata proprio dal bacio sulla bocca che il cantante Rosa Chemical aveva strappato a Fedez sul palco, dopo aver simulato con quest'ultimo un siparietto osé in platea.

Il video cancellato