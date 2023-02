Sanremo 2023: la seconda serata del Festival in diretta

Seconda serata del festival di Sanremo che si apre sull'onda dell'entusiasmo per gli ottimi ascolti registrati ieri. Amadeus torna sul palco del teatro Ariston in compagnia di Gianni Morandi e al loro fianco questa sera ci sarà Francesca Fagnani, che porterà un monologo incentrato sui giovani, con riferimenti alla scuola e ai carceri minorili. Ci sarà anche spazio per un monologo sui diritti civili con l'attivista Pegah, sul palco con Drusilla Foer. Ma ci sarà anche spazio per gli ospiti o musicali, i Black Eyed Peas su tutti e poi l'inedito trio composto da Massimo Ranieri, Al Bano e Gianni Morandi. Dalla nave Costa suonerà Fedez mentre dal palco esterno all'Ariston si esibiranno Nek e Francesco Renga. La quota del politicamente scorretto è stata affidata ad Angelo Duro. In gara, invece, ci saranno i restanti 14 big.