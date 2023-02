Chi è Francesca Fagnani, la "belva" tra le co-conduttrici di Sanremo 2023

Dalle inchieste sulla criminalità organizzata alle interviste più temute del piccolo schermo. Francesca Fagnani è reduce da annate importanti, frutto della grande passione per il suo lavoro e della lunga gavetta. Prima su Nove e ora in Rai, il suo “Belve” è diventato un appuntamento seguitissimo: interviste scomode, ad alta tensione, senza sconti. Grande carattere e enorme fascino, un mix vincente.

E i riconoscimenti non mancano: la giornalista capitolina è stata tra le prime a essere contattate da Amadeus per il festival di Sanremo 2023. Sarà lei ad affiancare il direttore artistico della kermesse canora nella serata di mercoledì. Ma non è tutto: dal 21 febbraio “Belve” tornerà su Rai 2 in prima serata per cinque settimane.

Chi è Francesca Fagnani

Francesca Fagnani nasce a Roma il 25 novembre del 1976. Un’infanzia serena, racconta, con il sogno di diventare dottoressa, salvo poi scoprire l’ipocondria. Frequenta il liceo classico, poi la laurea in Lettere alla Sapienza di Roma, con dottorato di ricerca in Filologia dantesca. Per uno scambio con la New York University va un anno negli Stati Uniti e lì la sua vita cambia.

La Fagnani l’11 settembre 2001 si trova a New York quando vengono abbattute le Torri gemelle. Entra dunque in Rai, presso la sede distaccata negli States e inizia a fare la stagista con Giovanni Floris. Poi il ritorno a Roma e un altro incontro fortunato, quello con Giovanni Minoli. “Mi ha insegnato che l’intervista non deve fare piacere all’ospite e che l’intreccio tra il registro privato e quello pubblico è vincente. E che condurre è l’ultimo aspetto. L’importante sono la preparazione, lo studio, la scenografia” , il suo ricordo in una recente intervista al Corriere.

In quel periodo Francesca Fagnani inizia a occuparsi di mafia, realizzando due documentari a Palermo. Una carriera che procede nel migliore dei modi, complice la collaborazione con Michele Santoro ad “Annozero”, quella che definisce “la vera università televisiva” . Dal 2018 conduce la trasmissione “Belve”: tre stagioni sul Nove, per poi sbarcare nel 2021 su Rai 2. La popolarità del programma cresce esponenzialmente complice la sfera social, tra domande scottante e risposte a dir poco singolari. Da Wanna Marchi a Morgan, passando per J-Ax e Asia Argento: tanti gli artisti e i personaggi finiti nella rete della Fagnani, tra segreti e rivelazioni scottanti.

Vita privata