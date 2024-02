Sanremo 2024: ecco tutti i look della terza serata

Cala il sipario sulla terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo cha ha visto al timone come sempre Amadeus, accompagno dalla co-conduttrice Teresa Mannino. In diretta dal Teatro dell’Ariston, abbiamo ascoltato 15 dei 30 artisti in gara. Anche per questa terza serata, una grande attenzione è rivolta agli outfit sanremesi. Da Alessandra Amoroso ad Angelina, Fiorella Mannoia, sino a Rose Villain. E ancora, la raffinatezza di Teresa Mannino e la classe di Amadeus.

Conduttore e Co-conduttrice

Amadeus

Né nero né bianco, Amadeus ci sorprende questa sera con una giacca color oro-bronzato arricchita da tocchi di nero. Il papillon, sempre presente e la camicia bianca, testimoniano quanto il conduttore non trascuri mai l'eleganza, mantenendo un livello di stile ineccepibile.

Teresa Mannino

Total white nuance è il primo look della serata della co-conduttrice che sfoggia un outfit firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Si presenta con pantalone a zampa e camicia in seta trasparente arricchita da piume tanto che con la sua solita ironia sottolinea di non aver ucciso alcun uccello. La Mannino non ha rinunciato agli occhiali e, soprattutto, alla sua foltissima chioma riccia. Per il secondo look, propone un tocco di colore: un completo dalla tonalità acquamarina, impreziosito con una trama maculata.

I 15 artisti “interpreti”

Il Tre – Fragili (presentato da Loredana Bertè)

Il Tre, per la sua seconda esibizione sul palco dell'Ariston e per aprire la serata, opta per un completo nero scintillante, con una giacca aperta che svela i suoi numerosi tatuaggi, mentre i capelli biondo blatino sono ingellati all'indietro con uno stile impeccabile. Per un tocco di vivacità, sfoggia le in-ear monitor fucsia, aggiungendo un elemento di colore alla sua impeccabile presentazione.

Maninni – Spettacolare (presentato da Alfa)

Che eleganza! Il suo total black è un trionfo: una blusa che svela delicatamente il petto. Fiorellino all’orecchio (anche in questo caso viva il Fantasanremo), e una fascia che mette in risalto il punto vita. Il pantalone leggermente ampio cade con grazia su degli scarponi neri lucidi, completando un look di indiscussa raffinatezza.

Bnkr44 - Governo Punk (presentati da Fred De Palma)

Dall'eleganza del Teatro dell'Ariston al fascino del Texas. Per la terza serata, con uno stile decisamente stravagante in perfetta sintonia col gruppo, hanno scelto abiti da "cowboy". Ognuno indossa un abito unico, ma tutti coesi: chiodi in pelle e camicia bianca sotto.

Santi Francesi - L'amore in bocca (presentati da Clara)

Ormai una piacevole conferma. Esprimono la loro eleganza con abiti raffinati in bianco e nero, indossando completi molto sofisticati che lasciano spazio a camicie leggermente scollate. Il frontman, Alessandro, cattura l'attenzione con orecchini pendenti che spiccano sui capelli pettinati all'indietro.

Mr.Rain - Due altalene (presentato da Il Volo)

Infallibile nelle sue scelte. Predilige la semplicità, e per la terza serata decide di indossare un raffinato abito grigio. La sua iconica giacca over size ritorna, stavolta abbottonata lateralmente, abbinata con stile a un maglioncino a girocollo.

Rose Villain - Click boom! (presentata da Gazzelle)

Sensualità è la parola d’ordine per Rose Villain. Sceglie una tutina aderente super sexy monospalla che valorizza le sue forme e lascia scoperta parte della schiena. Anche lei questa sera ha ingellato i capelli colore “turchese”, mantenendo la riga nel mezzo. Da notare, inoltre, i glitter sul corpo, un dettaglio che completa il suo look affascinante e glamour per la serata.

Alessandra Amoroso - Fino a qui (presentata da Dargen D'Amico)

Alessandra Amoroso continua a stupire mettendo a segno un perfetto tris. Questa sera opta per un dress code lungo total black, caratterizzato da uno spacco vertiginoso e una schiena scoperta. La novità? L'acconciatura, con capelli sciolti, effetto bagnato e leggermente mossi. La sua eleganza e il suo buon gusto rimangono inconfutabili, confermando ancora una volta la sua classe impeccabile.

Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita (presentati da BigMama)

Angelo ed Angela questa sera si sono accertati di non passare inosservati. Look all'insegna del fucsia: per lui giacca e cravatta glitterati, completati da pantalone e camicia nera; per lei, invece, un completo totalmente fucsia paillettato, con boa di piume coordinato. Non potevano mancare le scarpe ricoperte di brillantini (anche queste fucsia) ma, a fare da cornice, gli iconici ballerini che hanno danzato con un nastro fucsia nelle mani, conferendo un'atmosfera spettacolare e decisamente lontana dalla sobrietá.

Angelina Mango - La noia (presentata da Irama)

Questa sera ha sorpreso con una trasformazione di stile. Pur rimanendo fedele alle fantasie floreali e ai colori vivaci, in netto contrasto con la tendenza attuale del Festival (il bianco e il nero), ha scelto una minigonna e un toppino con cappuccio. Per un tocco audace, ha optato per scarpe con un plateau molto alto. L'acconciatura con treccine completa l'ensemble, conferendo un'aria fresca e distintiva al suo look.

Diodato - Ti muovi (presentato dai The Kolors)

Ripropone la linea della semplicità. Stasera, però, ha scelto di “osare” con un colore diverso. Né white, né black, ma bordeaux. Scelta del look in perfetta sintonia con la canzone, ricercato e signorile.

Ghali - Casa mia (presentato da Mahmood)

Ritornano le sue adorate paillettes. Indossa un giacchino a quadri luccicante dai colori accesi, abbinato a un completo nero con maglione a collo alto. Il tocco di classe? Senza dubbio i guanti bianchi, anch'essi adornati di paillettes, evocando il mito di Michael Jackson. Ai piedi, completa l'ensemble con mocassini neri e argento, indossando calzini bianchi per un tocco di originalità.

Negramaro - Ricominciamo tutto (presentati da Emma)

Giuliano Sangiorgi per la terza serata sanremese propone un vestito interamente nero ed argento brillantinato a fantasia unica. Il tocco di classe è un foulard legato intorno al collo come se fosse una cravatta. Il resto della band, invece sceglie il total black luccicante per evitare di risultare nel complesso troppo esagerati.

Fiorella Mannoia – Mariposa (presentata da Annalisa)

Una delle icone della musica italiana. Abbandona il total white e indossa un vestito morbido ed elegante di colore verde, che le consente di esibirsi con grazia in qualche passo di danza durante la performance. I capelli raccolti le conferiscono la solita luminosità e mettono in risalto il colore affascinante dei suoi occhi.

Sangiovanni – Finiscimi (presentato da Renga e Nek)

Torna sul palco sanremese per la terza serata sfoggiando un pantalone nero lucido in pelle, giacca in tessuto e cappellino di lana a righe. Tre materiali diversi che contraddistinguono certamente la personalità "sbarazzina" del cantante che sa essere sia elegante e sia alla moda a seconda delle occasioni.

La Sad – Autodistruttivo (presentati da Geolier)

La loro esibizione questa sera è un caleidoscopio di stili unici. Dalle gonne scozzesi alle magliette trasparenti, dal gilet ricoperto di spille ai pantaloni con reggiseni appesi, fino ai bracciali con borchie appuntite. I tatuaggi che ricoprono il corpo dei tre cantanti sono in evidenza, così come i tagli di capelli fluo ormai caratteristici in verde, blu e fucsia. Un mix straordinario di moda e personalità che cattura l'attenzione in ogni dettaglio.

I 15 artisti “presentatori”

Come è già noto, quest’anno il Festival presenta una grande novità: anche i cantanti che non si sono esibiti sono stati comunque protagonisti nel corso della serata. Proprio loro, infatti, hanno annunciato – e quindi presentato – i colleghi.

Loredana Bertè (presentatrice de Il Tre)

Con un look che richiama quello della sua prima esibizione, Loredana inaugura la serata in versione “presentatrice” ed è forse per questo che indossa un occhialino con vetri trasparenti. Make up molto semplice e leggero a dare risalto ai suoi famosissimi capelli blu. Vestitino nero corto con polsini e colletto bianco. Ad arricchire l'outfit, una borsa a tracolla. Insomma, perfetto stile Bertè.

Alfa (presentatore di Maninni)

Il giovanissimo cantante, questa sera nelle vesti di presentatore, ha scelto un outfit giovanile vestendosi completamente di nero con maglietta e pantaloni casual con raffinata riga laterale. Le sue caratteristiche distintive? Il cuoricino giallo sulla maglietta e le scarpe da ginnastica, che danno indubbiamente un tocco di freschezza al suo stile.

Fred De Palma (presentatore dei Bnkr44)

Indossa uno smoking composto da una giacca corta elegantissima e molto particolare, che arriva fino all'ombelico ed un pantalone classico che scende sugli ormai consueti scarponi. Distintiva anche la camicia con "bretelle" che scendono lungo i fianchi dei pantaloni.

Clara (presentatrice dei Santi Francesi)

Clara, in perfetto stile "professoressa", sfoggia un look impeccabile. Indossa occhiali dalla montatura nera che abbina al dress code: un elegante abito lungo total black monospalla. La sua scelta è semplice ed estremamente efficace, confermando il suo inconfondibile gusto.

Il Volo (presentatori di Mr.Rain)

Nel ruolo di presentatori, conservano un'eleganza impeccabile. In un sofisticato total black con giacche coordinate, i tre tenori si differenziano per il "sotto-giacca": Piero con una camicia elegante, Ignazio con una maglietta classica e Gianluca con il petto nudo, ciascuno aggiungendo un tocco personale mantenendo la coesione del look complessivo.

Gazzelle (presentatore di Rose Villain)

Il cantante, anche quando si trasforma in "conduttore", mantiene il suo stile semplice e giovanile: indossa un pantalone nero abbinato a una felpa nera con cappuccio (che di sicuro non manca mai); questa sera, però, la indossa sotto ad un cardigan di lana sottonato. Completa il look con i suoi iconici occhiali da sole neri.

Dargen D'Amico (presentatore di Alessandra Amoroso)

Nella veste di presentatore, fa una scelta più sobria con l'uso prevalente del bianco e nero. Indossa uno smoking unico caratterizzato dalla ripetizione della scritta "parole". A catturare lo sguardo, un bracciale riconosciuto da molti come il simbolo della Palestina. E, naturalmente, non rinuncia al suo distintivo tocco personale: gli occhiali specchiati.

BigMama (presentatrice dei Ricchi e Poveri)

Con i Ricchi e Poveri, BigMama domina la scena come presentatrice d'eccezione. Nonostante non salga sul palco per esibirsi, il suo stile rimane indimenticabile. Irradia energia mentre cammina sul palco, vestita con un elegante total black, impreziosito da guanti rossi scintillanti e una graziosa coroncina argentata. La sua presenza cattura gli sguardi di tutti, aggiungendo un tocco di glamour all'evento.

Irama (presentatore di Angelina Mango)

Nei panni di presentatore, Irama non rinuncia al suo stile moderno ed allo stesso tempo alternativo. Capelli che scendono lungo il viso, maglia nera trasparente che lascia intravedere i tatuaggi e cappotto nero lungo. Ad attirare l'attenzione é certamente la collana con una grande croce argentata, un gioiello di Emanuele Bicocchi. Ad ogni modo, sempre il top.

The Kolors (presentatori di Diodato)

Sulla stessa onda dell'outfit proposto nella serata di ieri, Stash & Co. ripropongono il total black, ma questa volta é la pelle a fare da padrona. Caratteristico l'orecchino con la perla appeso agli occhiali neri del batterista Alex. Insomma, sempre in linea con il loro stile.

Mahmood (presentatore di Ghali)

Cambio hair look totale per il cantante di Tuta Gold. Per presentare Ghali, Mahmood sfodera un'acconciatura del tutto inedita: le boxer braids, meglio note come le "treccine legate alla testa". Vestito total black in pelle lucida, con pantalone over size e maglia smanicata, separati da una cintura con borchie argentate.

Emma (presentatrice dei Negramaro)

Archiviato il total black, Emma opta per un sofisticato dress code lungo pink, abbinato a occhiali rosa glitterati. Per catturare l'attenzione, spicca un bracciale argentato ben visibile sul polso e delle décolleté rosse, completando il suo look con una nota di eleganza e vivacità.

Annalisa (presentatrice di Fiorella Mannoia)

Sempre bellissima ed elegante, Annalisa sorprende nella sua veste di presentatrice con un vestitino che combina la parte superiore ispirata a una camicetta bianca e la parte inferiore completamente argentata. Il suo tocco distintivo, ormai presente da tre serate, sono le calze alla parigina, che slanciano la figura e mettono in risalto le sue gambe con raffinato stile.

Renga e Nek (presentatori di Sangiovanni)

Salutano l’arancione e il blu e optano per il nero, scegliendo, dunque, il colore in voga in questo Festival. Cambiano i colori, ma non l’eleganza che dalla prima sera contraddistingue il duo. A "smorzare cotanta eleganza", la scopa con la quale tornano sul palco per regalare gioie ai propri sostenitori al Fantasanremo.

Geolier (presentatore di La Sad)

Dopo aver ottenuto il primo posto nella serata di ieri, fa il suo ritorno con un impeccabile completo nero e grigio, abbinato con precisione a un sofisticato occhiale con vetri trasparenti.

Adesso non ci resta altro che attendere per scoprire tutti i look della quarta serata del Festival di Sanremo.