Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia i co-conduttori: ecco chi sono

A meno di un mese dall'inizio del Festival di Sanremo Carlo Conti ha annunciato i co-conduttori e le co-conduttrici che saliranno con lui sul palco del teatro Ariston. Il direttore artistico si è collegato con il Tg1 delle 20.00 per snocciolare i nomi al completo, lasciando però un alone di mistero su chi lo accompagnerà per la prima serata. Il festival di Sanremo inizierà l'11 febbraio e si chiuderà il 16 febbraio.

Durante la prima serata, che il presentatore toscano ha definito "istituzionale", sarà solo, " a meno che non riesca a convincere due amici storici " di cui però non ha voluto rivelare l'identità. Tutti e 30 i cantanti si esibiranno per la prima volta per presentare il proprio brano e Conti ha lasciato intendere che non ci sarà spazio per grandi intermezzi. D'altronde lui stesso aveva promesso che non ci sarebbero state serate troppo lunghe e che non erano previsti i monologhi, come avveniva in passato. Cambia tutto per la seconda puntata, quando il direttore artistico e conduttore sarà affiancato da tre spalle: " Una donna straordinaria, una guerriera, come la nostra meravigliosa Bianca Balti insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica ".

Per la terza serata, invece, Conti ha voluto accanto a sé Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Per la quarta saliranno sul palco del prestigioso palco di Sanremo Mahmood e Geppi Cucciari. Infine, per l'ultima serata, quella che decreterà il vincitore di questa edizione, sono previsti Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, " e magari qualche altra sorpresa ". Ci sono quindi ancora delle caselle da riempire nell'ideale Festival di Conti, che ha definito " tutti contenti e felici " gli artisti che lo affiancheranno.