Sanremo 2025: eccle date del Festival di Carlo Conti

Ascolta ora 00:00 00:00

La 75esima edizione del Festival di Sanremo non ha ancora avuto inizio e già regala “colpi di scena”. Così, non si è fatto in tempo ad annunciare il cambio di conduzione da Amadeus a Carlo Conti che sono già state spoilerate le date. A quanto pare, la kermesse dedicata alla canzone italiana si terrà da martedì 4 febbraio a sabato 8 febbraio 2025.

Lo “spoiler”

La notizia è arrivata dal sito Riviera24.it, sito della cittadina ligure; il protagonista dello spoiler sarebbe stato proprio il proprietario del teatro Ariston, Walter Vaccino. Quest’ultimo, infatti, nel presentare il calendario degli eventi del Teatro per la prossima stagione, non ha esitato nell’includere anche i giorni del Festival. Al momento, manca ancora l’ufficialità della Rai e di Carlo Conti che fino ad oggi ha cercato di non rivelare troppi dettagli della prossima edizione della kermesse musicale.

Per quanto riguarda la scenografia, sarebbe giunta al termine la storica collaborazione di Gaetano Castelli e della figlia Maria Chiara con il Festival. Ad occuparsi della scenografia dell’edizione 2025 sarà, infatti, Riccardo Bocchini, storico collaboratore di Carlo Conti, che aveva curato già le ultime edizioni del Festival guidate dal conduttore toscano.

Le novità di Carlo Conti

È stato proprio Conti a raccogliere l’eredità di Amadeus che a Sanremo ha davvero lasciato il segno dopo 5 anni di direzione artistica. Tuttavia, Conti ha spiegato di non volere rendere vano il lavoro fatto da Amadeus che è pronto ad approdare al Nove: “I Conti tornano! Dopo sette anni, cercherò di riprendere in mano il lavoro fatto da Baglioni e Amadeus. Il primo a scrivermi è stato Fiorello. Ringrazio per tutto l'affetto che mi hanno dato le persone della Rai”, aveva detto al Tg1. E ancora, aveva aggiunto: “Sarà per i prossimi due anni, il 2025 e il 2026, sarà un bel modo per festeggiare i miei 40 anni in Rai. Da oggi penserò al regolamento, poi inizierò ad ascoltare le canzoni e inizierò a pensare alla squadra sul palco”.

Poi, a proposito dei co-conduttori aveva affermato: “Non credo che Pieraccioni e Panariello saranno una presenza fissa, cercherò come sempre di alternare gli ospiti”. Il conduttore aveva anche annunciato una prima novità che riguarda i giovani con il ritorno alla suddivisone tra Nuove proposte e Big: “Saranno gare separate, ci sarà il vincitore delle Nuove proposte e una gara dei Big”. Per i giovani, poi, il vincitore potrebbe essere proclamato durante la serata delle cover.

Una buona notizia, infine, per i telespettatori dal momento che Conti vorrebbe snellire il Festival: “Ci saranno, chiuderemo prima e rimettiamo il Dopofestival. Inoltre,, oggi non avrebbero più senso, sono superate”.