Sanremo 2026 invade il pomeriggio di Rai 2 con BellaMa’

Per il Festival di Sanremo 2026, Pierluigi Diaco trasforma il suo varietà pomeridiano BellaMa’ in un osservatorio privilegiato sulla kermesse musicale. Sei puntate speciali accompagneranno il pubblico tra anticipazioni, commenti e curiosità, con un cast allargato e inviati direttamente dalla Riviera dei fiori.

Diaco e Rosa Chemical alla conduzione

Per questa edizione, Diaco non sarà solo, sul palco dello Studio 1 della Dear - Fabrizio Frizzi di Roma lo affiancherà Rosa Chemical, aggiungendo un tocco di musica e ironia contemporanea. Al loro fianco, un gruppo di ospiti fissi, tra cui Marco Columbro, Paolo Brosio, Vladimir Luxuria, Raffaello Tonon, Pamela Petrarolo e Rosanna Vaudetti, commenterà giorno per giorno l’evoluzione del Festival.

Gli “inviati” in Riviera

Le puntate partiranno lunedì 23 febbraio, con tre inviati d’eccezione a coprire il cuore pulsante della manifestazione, Roberta Capua davanti al Teatro Ariston e alla SIAE Lounge, Domenico Restuccia alla porta carraia dell’Ariston, e Angela Achilli sul lungomare di Sanremo, pronta a coinvolgere i fan con le hit dei concorrenti. Gli inviati racconteranno ogni giorno fino a venerdì 27 febbraio il clima della città e le prime impressioni sul Festival.

L’ultima puntata e il bilancio del Festival

La puntata conclusiva, prevista per lunedì 2 marzo, vedrà gli inviati tornare a Roma per un commento finale sulle cinque serate dell’Ariston.

Il parterre di ospiti sarà rinnovato e comprenderà nomi comeo, pronti a fare un bilancio della 76esima edizione del Festival di Sanremo, tra vittorie, sorprese e momenti più memorabili.