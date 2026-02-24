Sanremo 2026, Morandi e Gassmann papà orgogliosi: il sostegno social ai figli in gara

Non solo gli artisti in gara. A vivere l'inizio di Sanremo 2026 con il cuore in gola ci sono anche loro, i papà dei cantanti. E quelli vip non fanno eccezione. Mentre Tredici Pietro e Leo Gassmann si preparano a salire sul palco dell’Ariston, Gianni Morandi e Alessandro Gassmann scelgono di condividere l'emozione dell'attesa con i follower. Così da gara e spettacolo, su Instagram il Festival si trasforma in messaggi di un papà a un figlio che mescola orgoglio, amore, trepidazione Con parole che vanno oltre la competizione. E che fanno subito il giro del web.

Sanremo 2026, Gianni Morandi: “Per tutti sei Tredici Pietro, per noi resti il nostro bambino”

Ecco la foto scelta da Morandi per incoraggiare il figlio nel suo esordio sul palco più famoso d'Italia. Uno scatto semplice: il figlio piccolo sulle sue spalle. A corredo, parole che raccontano alla perfezione il legame profondo tra padre e figlio. “Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi”. Poi lo sguardo si sposta al presente: “Stasera salirai sul palco di Sanremo. La mamma ed io ti guarderemo emozionati, in silenzio”. È un passaggio che dice molto più di quanto sembri. Non c’è alcuna invadenza, nessuna sovrapposizione tra carriere. “Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino”.

E ancora: “Comunque andrà, sarà un orgoglio vederti lì, con il tuo coraggio e la tua verità”.



Alessandro Gassmann: “Le competizioni fortificano, ma non sono la meta finale”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Gassmann Official (@alessandro_gassmann_official)

Sulla stessa linea emotiva si muove Leo Gassmann, sostenuto dal padre che su Instagram ha condiviso un paio di post. “Oggi inizia Sanremo… già sapete”, scrive l'attore nel suo ultimo post, lasciando intendere che il tifo è scontato. Ma è un altro il post che racconta tutto l'orgoglio di un padre per un figlio che sta cercando il suo posto sulla scena musicale italiana.

“Come genitore ho avuto tanta fortuna. Per questo vale la pena vivere”. E ancora: “Le competizioni sono importanti, fortificano, ci mettono in discussione, ma non sono la meta finale”. Il messaggio diventa quasi un manifesto educativo: cercare il meglio di sé, essere gentili, ascoltare, crescere.

Poi la frase che riassume tutto: “Il mio cantante pop preferito è anche il mio essere umano preferito, ed il mio voto andrà sicuramente a lui, come sempre”. Una dichiarazione d’affetto che supera la dimensione artistica.