Sanremo 2026, ascolti in calo. Conti: “La finale è apertissima”. Poi la replica a Gassmann

Total audience una media di 10 milioni 789mila spettatori pari al 65.6% di share: questi i dati di ascolto della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella dedicata alle cover e ai duetti che ha visto trionfare Ditonellapiaga e Tony Pitony. Numeri in calo rispetto all'edizione dell'anno scorso, quando la puntata era stata seguita da 13,6 milioni di spettatori, con una share del 70,8%, secondo la Total Audience rilasciata da Auditel. Nel 2024 la quarta serata aveva totalizzato 11,9 milioni di spettatori e il 67,8% di share, segnando il risultato più alto dal 1987. Nel dettaglio, “Sanremo Start”, in onda dalle 20.45 alle 21.19, aveva raccolto 12.824.000 spettatori con il 52,17% di share. La prima parte della serata aveva registrato 15.531.000 spettatori e il 65,05% di share, mentre la seconda parte, trasmessa dalle 23.38 alle 02:59, aveva ottenuto 8.398.000 spettatori e il 73,23% di share.

Carlo Conti

Carlo Conti si è detto molto soddisfatto della serata di ieri, ringraziando i "protagonisti", ossia "i cantanti" che "hanno questo entusiasmo nel portare in scena questi momenti". Ora l'attenzione è rivolta alla finalissima: "Divertiamoci per l'ultima serata, sono molto curioso di vedere chi vincerà, quest'anno la finale è apertissima più che mai". Poi una riflessione sul presente, sulla tensione tra Usa e Iran: "Proprio oggi arrivano notizie terribili e noi siamo qui a fare festa, musica, in un Paese libero e democratico". Conti ha dunque voluto ricordare Papa Francesco: "Non vanno dimenticate le parole di Papa Francesco, che ci parlava di una guerra mondiale diffusa”. Conti si è poi soffermato sulle polemiche di Alessandro Gassmann per la presenza di Gianni Morandi al fianco del figlio Tredici Pietro: “Mi spiace se c'è stato questo equivoco Alessandro, era capitato già con Argentero. Il regolamento del festival non nega la possibilità di avere parenti degli artisti in gara sul palco. C'era la mamma di Sayf, la figlia di Raf, la sorella di Serena Brancale e anche altri. Ma abbiamo deciso di non pubblicizzare nessuna fiction Rai, abbiamo pubblicizzato solo un film”.

Laura Pausini

Laura Pausini si è lasciata andare a un po' di commozione nel corso dell'incontro con la stampa. “Cosa mi ha dato questa esperienza da co-conduttrice al Festival di Sanremo? Mi ha fatto avvicinare ad alcuni di voi in maniera diversa. Passare tanto tempo fuori l'Italia per lavoro non mi ha aiutata tanto, come dire, a farmi volere un po' più bene", le sue parole: "Nonostante qualche ruga in più non sono poi cambiata più di tanto. Non ho letto molto i social, ma mi hanno riferito che in questo Sanremo ho avuto molto rispetto”.

Nino Frassica

Presente in conferenza stampa anche il co-conduttore Nino Frassica, che ha esordito subito con una battuta: "Ho chiesto a Carlo (Conti, ndr) di farmi entrare dopo le 21.30 perché prima io devo vedere la Ruota della Fortuna". Poi il comico ha aggiunto: "Carlo mi ha detto che lo scorso anno è stato un successo, quindi ho deciso che stasera ripeterò esattamente le stesse cose dello scorso anno". Frassica farà parte della squadra di co-conduttori insieme a Laura Pausini ed a Giorgia Cardinaletti. Il superospite sarà Andrea Bocelli, prevista la presenza di Gino Cecchettin.

Anche nel 2023 la quarta serata, dedicata a cover e duetti, aveva fatto segnare risultati rilevanti: 11.121.000 spettatori con il 66,5% di share. La prima parte (21:25-23:41) era stata seguita da 15.046.000 spettatori, pari al 65,2% di share, mentre la seconda parte (23:42-1:59) aveva ottenuto 7.041.000 spettatori e il 69,7% di share. Per un confronto con le edizioni condotte da Carlo Conti prima del 2025, si possono considerare i dati delle edizioni 2015-2017.

Nel 2015 la quarta serata fu vista da 9.869.000 spettatori, con il 45,6% di share. Nel 2016 gli spettatori furono 10.053.000, con uno share del 46,1%. Nel 2017, infine, la quarta serata registrò 9.757.000 spettatori e il 45,5% di share.