Sanremo, cambia la scaletta: il mistero di Fedez e Achille Lauro

Blocco 52 della scaletta della seconda serata del festival di Sanremo, ore 00.03: “Conti, insieme a Lauro, presenta il 13esimo cantante: ingresso Fedez e Marco Masini. Lauro legge il contenuto della canzone in gara”. Ma di Achille Lauro, in quel momento, sul palco non c’è stata traccia. Che fine ha fatto il cantante? È il giallo che dopo la mezzanotte della seconda serata del festival di Sanremo scuote il pubblico da casa. Il mistero corre sui social, chi ancora non si è addormentato si chiede se magari Lauro abbia avuto urgente bisogno della toilette in quel momento o se, invece, si sia fermato in camerino a mangiare la mortadella di Laura Pausini.

Ma forse la verità è un’altra e sta in quel gossip che per qualche settimana è circolato in Italia circa una presunta “simpatia” proprio tra Achille Lauro e Chiara Ferragni. Solo indiscrezioni, voci di corridoio, pettegolezzi insomma, che però pare abbiano incrinato un’altra amicizia del cantante di Rozzano. Certo, pare che litigare con Fedez sia più facile che sentire Laura Pausini parlare di Solarolo, perché negli anni sono stati innumerevoli gli amici e i colleghi che dopo essersi avvicinati a lui, e magari averci pure collaborato, all’improvviso si allontanano. Liti, divergenze artistiche o di opinioni, le si chiamino in qualunque modo, fatto sta che Fedez più di qualche anno non riesce a farle durare le amicizie.

Achille Lauro e Fedez iniziano una collaborazione nel 2021, quando la loro canzone Mille, incisa con Orietta Berti, diventa uno dei tormentoni estivi. Eppure, tra di loro, i rapporti non sono mai sembrati idilliaci tanto che non c’è mai stato un seguito per quella canzone. Qualche mese dopo sono iniziati a circolare i gossip sulla presunta “simpatia” tra quella che era ancora la moglie di Fedez e Lauro, che avrebbe perfino provato a chiamare il rapper di Rozzano per un chiarimento, così si mormora, ma Fedez non è che sia noto per essere una persona diplomatica e riflessiva.

Che sia stata quella la scintilla d’innesco della rottura tra Lauro e Fedez? I due non hanno mai commentato questi rumors, non si sono mai lanciati in spiegazioni su quell’amicizia forse mai nata o forse interrotta per un messaggio di troppo. Quel che è certo è che la scaletta di Sanremo è stata cambiata. E un motivo c’è per forza.