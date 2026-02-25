"Il mio compagno di viaggio, Carlo Conti", Laura Pausini apre la seconda serata di Sanremo. 15 Big, nuove proposte, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo

Musica ed emozioni: tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo il debutto, la gara entra nel vivo con le esibizioni di 15 Big, votati tra televoto e giuria delle radio, mentre le Nuove Proposte si contendono l’accesso alla finale di domani.

Alla guida della serata ci sono Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dai co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo, chiamati a dare dinamismo allo show tra musica e incursioni più leggere.

Tra gli ospiti attesi spiccano le campionesse olimpiche Lisa Vittozzi e Francesca Lollobrigida. In programma anche la consegna del premio alla carriera a Fausto Leali, omaggio a una delle voci che hanno segnato la storia della canzone italiana.

Tra i momenti più attesi il duetto tra Achille

Lauro e Laura Pausini, destinato a diventare uno dei picchi della serata, e il ricordo delle vittime di Crans-Montana, con un passaggio dedicato alla memoria che porterà all’Ariston un momento di raccoglimento e commozione.

Gazzoli sul palco con le nuove proposte La seconda serata inizia con Gianluca Gazzoli sul palco insieme ai 4 semifinalisti delle Nuove Proposte: Blind, EL MA & Soniko, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello. "Io davvero ho cantato qui e ho vinto. Dimostrate chi siete, non abbiate paura e a go go", le parole di buon auspicio di Laura Pausini prima del via al televoto e quindi alle performance.