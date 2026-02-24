Sanremo, al via la prima serata. L'Ariston omaggia Pippo Baudo, standing ovation per Vessicchio

Can Yaman è riuscito a fare intonare a Laura Pausini una canzone in turco. Pausini ha eseguito seguendo le parole suggerite da Yaman, che le ha poi detto: "Ci dobbiamo ancora lavorare". Yaman era entrato in scena sulle note della storica sigla di 'Sandokan'. Gag con Carlo Conti che, rivolgendosi a Pausini, ha commentato la tintarella di Yaman dicendo "guarda che abbronzatura". "È l'unica cosa che avete in comune", ha replicato Pausini. "Volevo trovare un motivo per venire a Sanremo. Forse è proprio l'abbronzatura", ha scherzato Yaman. "La più bianca sono io", ha concluso Pausini.