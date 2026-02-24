Sanremo, al via la prima serata. L'Ariston omaggia Pippo Baudo, standing ovation per Vessicchio

Trenta cantanti in gara. Carlo Conti e Laura Pausini conduttori, con la partecipazione dell'attore Can Yaman. E una lunghissima scaletta che andrà avanti fino a notte inoltrata: la fine è prevista alle 1.44. Un festival dedicato a Pippo Baudo, e che inizierà alle 20,43.Sono attesi Olly con “Balorda nostalgia” e Tiziano Ferro, che celebrerà i 25 anni del suo debutto con "Xdono". Alle 20.56 Laura Pausini presenterà la prima cantante in gara Ditonellapiaga e alle 21,31 in scaletta ufficiale c'è l'atteso omaggio a Peppe Vessicchio.
Pausini canta in turco con parole suggerite da Yaman
Can Yaman è riuscito a fare intonare a Laura Pausini una canzone in turco. Pausini ha eseguito seguendo le parole suggerite da Yaman, che le ha poi detto: "Ci dobbiamo ancora lavorare". Yaman era entrato in scena sulle note della storica sigla di 'Sandokan'. Gag con Carlo Conti che, rivolgendosi a Pausini, ha commentato la tintarella di Yaman dicendo "guarda che abbronzatura". "È l'unica cosa che avete in comune", ha replicato Pausini. "Volevo trovare un motivo per venire a Sanremo. Forse è proprio l'abbronzatura", ha scherzato Yaman. "La più bianca sono io", ha concluso Pausini.
A Sanremo murale con omaggio al Festival e alle vittime di Crans Montana
Ci sono anche 41 Farfalle, in omaggio alle vittime della strage di Capodanno di Crans Montana, sul murale spuntato a Sanremo in una via a pochi metri dal teatro Ariston. "È un'idea realizzata insieme ai ragazzi di un liceo artistico della provincia di Alessandria" spiega J Sale Art che firma l'opera di street art. Il murale ha per protagonisti, al centro, Carlo Conti, Laura Pausini e la squadra dei co-conduttori del Festival, da Achille Lauro a Can Yaman, Irina Shayk e Lillo, oltre a Gianluca Gazzoli che terrà a battesimo la gara dei Giovani. Manca la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, co-conduttrice della serata finale del Festival, annunciata solo pochi giorni fa. Intorno ai ritratti anche i nomi dei cantanti in gara al Festival e l'aggiunta di 'Edicola Sanremò, sul lato destro, con vignette ironiche, riferimenti alle polemiche del Festival, oltre ad alcuni omaggi come quelli a Pippo Baudo, Ornella Vanoni e Peppe Vessicchio.
Lungo applauso e standing ovation per Beppe Vessicchio
Un lunghissimo applauso dopo l'omaggio video a Beppe Vessicchio, celebre direttore d'orchestra, venuto a mancare nel novembre dell'anno scorso. Poco dopo Conti ha reso omaggio ad altre figure iconiche, tra cui Maurizio Costanzo
Mara Sattei incanta l'Ariston. La cantautrice: "Sono emozionatissima". Pausini: "Giusto così"
Abito in doppio petto gessato e cravatta argentata, oltre alle consuete treccine compongono il look di Sayf, cantante di origini tunisine, che al termine dell'esibizione saluta mamma e papà. A seguire la cantautrice Mara Sattei incanta il pubblico con la sua “Le cose che non sai di me”. "Sono emozionatissima", dice al termine dell'esibizione. Pausini le risponde: "È giusto così".
Pausini presenta Ditonellapiaga e Michele Bravi
Laura Pausini, co-conduttrice del Festival, scende le scale dell'Ariston in un vestito di velluto blu notte di Giorgio Armani Privé. “Pippo mi aveva detto ‘Vai Laura, sei pronta’”, ha rivelato Pausini prima di introdurre la prima concorrente, Ditonellapiaga. A seguire Michele Bravi
Show di Olly che canta "Balorda nostalgia". "Qui ho coronato il mio sogno"
Il vincitore della scorsa edizione del festival di Sanremo, Olly, incanta l'Ariston con la sua "Balorda Nostalgia". Camicia rossa sbottonata, ecco le sue parole: “Wow, grazie a questo bellissimo teatro, a questo bellissimo pubblico e a questa fantastica orchestra. A giugno il Ferraris aprirà con un mio concerto e sarà una figata, ma ci tenevo a dirvi grazie, grazie a te. Era il mio sogno da tanti anni, da quando ero piccino, mi ha aiutato a realizzare un sogno, magari un giorno ci rivedremo”.
"Pippo, Pippo". L'Ariston acclama il grande conduttore
Spettacolo di luci all'Ariston. Conti: "Benvenuti"
Spettacolo di luci per l'inizio della prima serata del Festival. Carlo Conti, in smoking nero e papillon, scende la scale dell'Ariston. "Benvenuti", è il suo saluto al pubblico in sala e a casa.
Al via la prima serata del Festival di Sanremo
Al via l'edizione numero 77 del festival di Sanremo. Prima uscita dei 30 big in gara, vota la giuria delle sale stampa. Sul palco i due Sandokan (Can Yaman e Kabir Bedi) con Tiziano Ferro.