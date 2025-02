Sanremo: la domenica vola

Ascolta ora 00:00 00:00

Una settimana di sbornia sanremese quella che si è chiusa sabato, ma che ha continuato (e continua) anche per i giorni successivi. Non solo questa edizione ha registrato record di ascolti con un festival in cui le uniche polemiche sul palco (fuori dall'Ariston ce ne sono state a bizzeffe) hanno riguardato la musica e le classifiche, ma l'onda lunga si è riversata su tutti i programmi della Rai, che hanno macinato pubblico come mai si era visto prima. Per esempio, il dibattito sulla cinquina finale tutta al maschile, sull'esclusione di Giorgia e di Achille Lauro dal podio ha infiammato così tanto gli italiani da contribuire a portare Domenica In ad ascolti storici. Il salotto di Mara Venier, dove sono passati quasi tutti i cantanti per riproporre i loro brani e rispondere pure alle domande piccate di opinionisti e giornalisti, ha collezionato ben 5.580.000 spettatori con il 41.2 per cento di share nella prima parte. Tutto il programma, dalle due fino alle otto, ha tenuto incollati 5.537.000 spettatori (il 37,7 per cento di share) raggiungendo il 60 per cento quando sul palco c'era Giorgia.

Ma anche tutte le altre trasmissioni del day time che hanno raccontato il Festival, da Storie italiane della Daniele a La volta buona della Balivo che rispetto a se stessa è cresciuta del 2,6 per cento a La vita in diretta di Matano, hanno raccolto ascolti «oltre le più rosee previsioni», come spiega il direttore Angelo Mellone.