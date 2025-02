Sanremo, salta l'audio: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono le ore 20.45: Carlo Conti scende la celebre scala del teatro Ariston di Sanremo e, pochissimi momenti dopo, in molti a casa si saranno chiesti se il proprio televisore avesse dei seri problemi di audio. Sì perché, per quasi trenta secondi buoni, il sonoro è completamente sparito su Rai1 mentre il conduttore stava dando il suo benvenuto al pubblico seduto a casa subito dopo i saluti iniziali di rito in vista dell'apertura della 75esima edizione del Festival della canzone italiana. Un difetto non esattamente irrilevante per un programma che per cinque serate proporrà (come sempre) soprattutto brani musicali. Ma che cosa è successo precisamente?

" Buonasera, benventuti e ben arrivati all'edizione numero 75 del Festival di Sanremo! ", esclama ad alta voce il direttore artistico che ha preso il testimone dal quinquiennio consecutivo di Amadeus per introdurre la prima serata della stagione sanremese 2025. Dopo l'applauso della platea presente all'Ariston. Carlo Conti ci teneva soprattutto a omaggiare la figura di Ezio Bosso, il grande pianista e compositore scomparso nel maggio 2020 a cui è stata dedicata la partenza ufficiale della puntata con una serie di filmati proiettati sul maxischermo sulle note della sua "Following a bird". " Proprio su questo palcoscenico ho avuto l'onore... ": e qua, purtroppo, il discorso del presentatore si è bruscamente interrotto a causa di un momentaneo stacco di audio per ragioni non ancora del tutto comprese.

Soltanto chi era seduto sulle poltroncine del teatro ligure ha potuto ascoltare le esatte parole pronunciate da Conti in onore del celebre pianista che ha dovuto lottare negli ultimi anni della sua vita con una forma grave di neuropatia motoria multifocale e che è stato ospite di Sanremo nel 2016. Dal labiale del direttore artistico di Sanremo, in ogni caso, si può abbastanza intuitivamente comprendere che la frase nella sua interezza fosse: " Proprio su questo palcoscenico ho avuto l'onore di presentare e di fare conoscere a tutta Italia un artista che è diventato famoso poi in tutto il mondo ".

Purtroppo il disguido tecnico è durato più di quanto si temesse: un mezzo minuto che non ha consentito ai telespettatori di potere ascoltare il messaggio complessivo del conduttore Rai in onore di Ezio Bosso. Il problema di sonoro è stato risolto nell'istante in cui Conti ha ricordato una frase del compositore: " La musica, come la vita, si può fare solo in un modo: insieme ". Insomma, l'inizio di questa edizione del Festival non è stata fortunatissima e riuscitissima. E sui social si sono immediatamente scatenati i seguaci social di Sanremo.

