La follia su Sanremo: "Festival della violenza patriarcale"

Se anche il festival di Sanremo diventa occasione di polemica femminista. Non è la prima volta che ci sia qualcuno pronto a sollevare il polverone se non vince una donna o se una donna resta fuori dalla cinquina finale. Quest'anno non fa eccezione, con Giorgia, data per favorita, al sesto posto e un quintetto di finalisti tutto al maschile. Le polemiche si concentrano sul fatto che nel nostro Paese ci sarebbe un problema di maschilismo (detto anche patriarcato) interiorizzato e radicato, per il quale al momento di votare si scelga sempre di dare la preferenza agli uomini.

Questo è il succo delle polemiche che si rincorrono da ieri sera, da quando Carlo Conti ha reso nota la rosa dei cinque finalisti tra i quali il pubblico avrebbe poi dovuto votare il vincitore, che alla fine è stato Olly. Questa polemica si ripete in modo perpetuo e il rischio è che a qualcuno, per cavalcare l'onda femminista e raccogliere qualche voto in più (Sanremo porta anche voti) non venga l'idea di inserire le quote rosa anche a Sanremo. Utopia? Forse ma non troppo, perché ci sono sempre i geni in tal senso, pronti a prendere la palla al balzo per cavalcare l'onda che in quel momento sembra più conveniente.

Ci aveva già provato Non una di meno a puntare il dito contro il "Sanremo patriarcale", perché Fedez ha portato sul palco "Bella stronza". E lo ha fatto senza nemmeno capire il senso della canzone modificata per l'occasione. " Il Festival della restaurazione porta in finale tutti maschi ", si legge in uno dei tweet che stanno raccogliendo maggiori critiche all'indomani della finale del festival di Sanremo. E ancora: " A Sanremo ha vinto un uomo, e tra i primi 5 classificati non c'è nemmeno una donna. È stato un Festival all'insegna della violenza patriarcale ". E si prosegue: " I gender bias premiano la credibilità (o la presunta tale) dei cantautori e la bonaggine maschile. Per la credibilità alle donne e alla fregna solo briciole. Le artiste devono continuare a fare il triplo per ottenere una scarsa metà ". Ci ha messo del suo anche Brunori Sas: " Podio solo maschile? Questo podio ha rappresentato un maschile che sicuramente non è patriarcale ".

Ormai tutto, in questo Paese, dev'essere politica. Come ci insegna, che solo due anni fa imputava l'assenza di donne alle canzoni e non al genere. E oggi, invece, considera "scandaloso", imputabile a "qualcosa di atavico" la stessa situazione.