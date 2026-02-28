Sanremo, podio social già deciso: Sayf, Nayt e Samurai Jay dominano con oltre un milione di interazioni

Il podio dei social della settantaseiesima edizione del Festival della Canzone Italiana ha già i suoi vincitori. Il dato è tratto, avrebbe sentenziato Giulio Cesare, aggiornando la sua celeberrima alea iacta est, prima di postare un selfie sulle sponde del Rubicone. Le prime tre posizioni sono già assegnate e non serve neanche fare la nottata per attendere l’annuncio di Carlo Conti. A salire sulle prime tre postazioni sono tre giovanissimi rapper, figli a loro volta delle piattaforme dove hanno raccontato i loro percorsi di vita e professionali. Sayf, Nayt e Samurai Jay sono i tre big in gara che grazie ai post pubblicati dal 24 febbraio sui rispettivi account di Instagram, hanno ottenuto oltre un milione di interazione.

Dei tre, inoltre, Samurai Jay è l’unico ad avere superato la soglia del milione di interazioni anche su TikTok. Oltre, alle interazioni che sono già un sintomo vivo dell’interesse del pubblico nei loro confronti, c’è anche il dato della crescita dei follower. È ancora l’account Instagram del rapper genovese ha prendersi la vetta della classifica con un incremento, fino a questo momento, di 115 mila nuovi follower. Che diventano poi oltre 160 mila se sommiamo anche i 47 mila di TikTok. A tenergli testa in questa sfida è ancora una volta Samurai Jay, o meglio l’account del rapper nato a Napoli, che di nuovi follower ne ha ottenuti fino a oggi 96 mila su Instagram e altri 46 mila follower se spostiamo il pallottoliere a TikTok. A insidiare il podio, con numeri totali più bassi, ma neanche di tanto per dirla tutta, c’è poi un secondo blocco di artisti che stanno scalando con una certa n prepotenza la classifica delle interazioni e di nuovi follower.

In questo gruppo di inseguitori agguerriti troviamo Luchè che riesce a generare importanti interazioni su entrambe le piattaforme (865 mila su Instagram e 635 su TikTok), poi un duo femminile con Arisa e Ditonellapiaga, entrambe pronte a infrangere il muro del milione di interazioni e con una interessante crescita di nuovi follower: Margherita Carducci, alias Ditonellapiaga, in particolare su Instagram è cresciuta di circa 90 nuovi follower. Infine, non è da escludere che nei primi tre si piazzi anche Sal Da Vinci con la sua Per sempre sì, perché tra tutti gli artisti in gara, è attualmente l’unico a coinvolgere i follower anche su Facebook, dove i post pubblicati sulla pagina dall’inizio del Festival hanno quasi raggiunto il tetto delle 600 mila interazioni.

Questa trasversalità di piattaforme potrebbe aiutarlo a insidiare il terzetto rapper. Se proprio volessimo tentare di azzardare un podio finale, a partire dai dati del social, potremmo fare tre nomi, ovviamente non ordine, Sayf, Arisa e Samurai Jai.