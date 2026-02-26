Sanremo, problemi Ramazzotti e Alicia Keys. Conti irrompe e lancia lo spot: cosa è successo

Il piano era già pronto sul palco, Alicia Keys anche. Eros Ramazzotti era in posizione per interpretare l’Aurora nella nuova versione in coppia con la cantante statunitense. Due note sul pianoforte e poi uno sguardo tra i due che si fermano. Un problema tecnico ha interrotto sul nascere l’esibizione. “È il bello della diretta”, si è affrettato a dire Ramazzotti per stemperare la tensione del momento mentre lei continuava a provare per capire se fosse un problema risolvibile.

Ma mentre loro provavano a uscire dall’impasse, con le luci ancora basse e la macchina del fumo accesa, a fare irruzione sul palco è stato Carlo Conti, che ha provato a risolvere la situazione lanciando la pubblicità. “È una presa di corrente”, ha spiegato Ramazzotti, fornendo una spiegazione sommaria su quanto accaduto. La cantante ha detto riferendosi a Ramazzotti: "Non può sentire". Piccolo intoppo nella diretta fino a quel momento perfetta per Conti, che anche quest’anno ha fatto della puntualità e dello seguire la scaletta alla lettera un tormentone. Nulla di così problematico, comunque, perché subito dopo il nero Ramazzotti e Keys (il cui vero nome è Alicia Augello Cook) hanno potuto cantare “Aurora”.

Ma non solo, perché a quel punto, con la cantante sul palco, Conti non ha potuto evitare di chiedere a Keys di cantare anche "Empire State of Mind”, canzone che in Italia si conosce come “New York” e che è diventata la colonna sonora dei viaggi nella Grande Mela da pubblicare sui social. La cantante, durante l’esibizione, ha voluto omaggiare il Festival in modo inaspettato per il pubblico, modificando anche leggermente il testo sostituendo New York con Sanremo e trasformando il brano in: “Now you’re in Sanremo”.

Niente bis, quindi, come richiesto da pubblico ma un omaggio ancora più importante al nostro Paese e alla sua kermesse musicale più importante. D’altronde, come ci ha tenuto a sottolineare anche lei, le sue origini sono italiane, visto che i nonni erano siciliani.