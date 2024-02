Sanremo: quali sono i premi per i cantanti oltre alla vittoria del Festival

Tra pochissime ore scopriremo il vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Anche quest’anno, la kermesse dedicata alla canzone italiana ha fatto parecchio discutere: da John Travolta e il ballo del qua qua al giallo della pubblicità occulta, al ritorno di Giovanni Allevi. Adesso, però, è tutto pronto per il gran finale che andrà in onda questa sera, 10 febbraio, a partire dalle ore 21.40. A questo punto, dunque, è tempo di fare i conti con la realtà. D’altronde, il Festival è da sempre, look, polemiche, ospiti, ma non dimentichiamo che, comunque, è anche una gara. Quali sono i premi di quest’anno e cosa si vince?

Sanremo 2024, quanti sono i premi?

Quest’anno gli artisti in gara a competere per la vittoria finale sono in 30 e, per questa 74esima edizione del Festival, i premi saranno ben quattro. Naturalmente, tra questi, il più importante: la vittoria finale che consentirà al cantante di partecipare all’Eurovision Song Contest rappresentando l’Italia. La classifica completa verrà svelata interamente per la prima volta soltanto questa sera.

Sanremo 2024, il premio del vincitore

Inutile dire quanto la vittoria finale sia il premio più ambito dagli artisti in gara. Per questa quinta serata, voterà il pubblico attraverso il Televoto e, a questo punto, verrà comunicata al pubblico la classifica generale delle 30 canzoni determinatasi al termine della precedente quarta Serata. Così, la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata finale attraverso il Televoto e quella ottenuta nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale dei 30 artisti in gara. Quest’ultima classifica verrà tempestivamente comunicata al pubblico e dopo la riproposizione dei brani dei primi 5 classificati, le votazioni precedenti verranno completamente azzerate. Dunque, si procederà con una nuova votazione da parte delle tre giurie (Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio) che decreteranno il vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Dunque, la domanda sorge spontanea: cosa vince chi arriva primo? Partiamo con il dire che il premio è puramente simbolico; infatti, vincere Sanremo non comporta un compenso in denaro. Al contrario, il primo classificato otterrà la nota scultura che simboleggia la vittoria: il leoncino d’oro rampante, emblema della città dei fiori.

Premio della critica

Un altro dei premi più ambiti è certamente quello della critica. Il premio, intitolato a Mia Martini, viene assegnato ogni anno a partire dal 1992. Alla presidenza del Premio della Critica “Mia Martini” Andrea Spinelli con le scrutatrici Marta Cagnola ed Emanuela Castellini. Le votazioni avranno luogo via e-mail venerdì 10 febbraio dalle 11 alle 20 e il vincitore verrà proclamato – con embargo fino ad annuncio in trasmissione - nella giornata di sabato 10 febbraio. Il premio è rappresentato da una targa o un piatto d’argento.

Gli altri premi

Oltre alla vittoria finale e al premio della critica, sono previsti anche il premio al miglior testo e premio alla migliore composizione musicale. Anche in questo caso, nessun compenso in denaro. Ricordiamo, inoltre, che a questi premi si aggiunge quello del vincitore della serata cover, già decretato nella serata di ieri, venerdì 9 febbraio, che ha visto trionfare Geolier esibitosi con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio in Strade. Insomma, a questo punto non ci resta altro che attendere per scoprire chi sarà il vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo.