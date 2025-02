Sanremo, standing ovation per Antonello Venditti: "Premio alla carriera"

Ascolta ora 00:00 00:00

Antonello Venditti ritorna a Sanremo: e lo fa assolutamente in grande stile, come il suo solito. Dopo la partecipazione come ospite alle edizioni del 2000 e del 2019, invitato dall'allora direttore artistico e presentatore Claudio Baglioni, il grande cantautore romano è il super-ospite d'onore nella serata conclusiva del 75esima edizione Festival della canzone italiana. L'arrivo al centro del palcoscenico del teatro Ariston diventa soprattutto (ma non solo) l'occasione per consegnargli il pestigiosissimo "Premio alla Carriera": un importante riconoscimento per celebrare oltre cinquant'anni di carriera, di musica e di successi vendittiani.

Mezzo secolo di successi, di racconti e di emozioni su un'Italia che cambia, che vive e che ha sempre tanta voglia di cantare. La stessa voglia che hanno vissuto i milioni di italiani che hanno seguito davanti alla televisione la finalissima della stagione sanremese 2025 e che si sono emozionati ammirando sul palco con uno tra i più importanti artisti della "scuola romana", con all'attivo quasi 40 milioni di dischi venduti. Dalle atmosfere sognanti del Folkstudio di inizi anni '70 ("Theorius Campus, realizzato insieme a Francesco De Gregori, fu il suo primo album) fino ai tour trionfali degli ultimi anni, Venditti ha infatti accompagnato con la sua musica - dedicata sia all'amore sia all'impegno sociale - intere generazioni di ascoltatori dai quali si è fatto molto amare nel suo lungo percorso artistico.

Con "Ricordati di me" e "Amici mai" gli spettatori rimangono incantanti per qualche minuto. " Il miracolo, del tutto bellissimo, lo hai fatto tu ", ha dichiarato Venditti dall'Ariston indicando Carlo Conti. Il cantautore capitolino racconta infatti come è nata l'ospitata odierna a Sanremo: " La sera di Natale lui è andato in una chiesa dove ha trovato alcuni ragazzi che cantavano 'Stella'. A quel punto mi ha inviato un filmato con loro. E io ho detto: 'Forse sarà il segno del destino'. E dopo un po' ci siamo detti che era il caso di vederci. E io mi trovo veramente bene qui, devo dire ". La standing ovation della platea dell'Ariston alla sua uscite diventa inevitabile.

Il 2025 sarà per lui un anno davvero speciale: oltre all'omaggio sanremese, infatti, partirà il nuovo tour "Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition", con tantissime esibizioni nei principali teatri e location all'aperto d'Italia. Dopo l'omaggio a Sanremo, Antonello Venditti tornerà a calcare i palchi di tutta Italia con il tour Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition. Un viaggio musicale attraverso le sue canzoni più amate.

L'elenco delle date del tour estivo è lunghissimo: partirà il 17 giugno dallea Roma e finirà il 13 settembre a San Pancrazio Salentino (Brindisi), passando anche per Lucca Genova, Bari, Taormina e Palermo.