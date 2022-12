"Sara Tommasi non fu violentata". Assolti tutti gli imputati

Sara Tommasi " non ha subìto violenza sessuale ". Lo ha stabilito il Tribunale di Salerno assolvendo tutti gli imputati nel processo per stupro durato ben 9 anni. Nel 2012, la showgirl aveva denunciato cinque uomini - tra cui il suo ex manager, Federico De Vincenzo - sostenendo di essere stata drogata e abusata sessualmente dal gruppo. Gli stessi avrebbero poi ripreso la scena contro la sua volontà. Ora si attendono le motivazioni della sentenza di assoluzione.

Il processo

Come ben ricorda il Corriere.it, i fatti risalgono al 2012. Secondo la versione fornita da Sara Tommasi, il suo manager di allora l'aveva convinta a raggiungere un agriturismo di Buccino, nel Salernitano, millantando di dover scattare alcune foto per un calendario di beneficenza. Successivamente la showgirl raccontò di " essere stata drogata e violentata dal gruppo - si legge sul sito del Corriere - e la scena ripresa " contro la sua volontà. Oltre a De Vincenzo, tra gli imputati assolti dai giudici del tribunale di Salerno, nel processo erano coinvolti anche gli attori Fausto Zulli e Pino Igli Papali, il regista Max Bellocchio e il produttore Giuseppe Matera. Questi fu condannato a due anni e dieci mesi con rito abbreviato nel 2014 (la sentenza fu confermata in appello). Durante il processo furono raccolte varie testimonianze, tra cui quella della madre di Tommasi che dichiarò di aver chiesto a De Vincenzo di non portare la figlia a Buccino per via dei " problemi mentali " della figlia.

Cosa fa oggi Sara Tommasi

Nata a Narni, in provincia di Terni, nel 1981, Sara Tommasi cominciò giovanissima la carriera da showgirl. All'età di 17 anni, partecipò al concorso di Miss Italia e, negli anni a seguire, diventò un volto noto del piccolo schermo. Dopo aver conseguito la laurea in Economia, entrò a far parte del cast di un noto reality show televisivo. Ben presto, però, il suo percorso professionale subì alcune, inaspettate deviazioni. Tommasi visse un periodo molto turbolento ma oggi sembra aver ritrovato l'equilibrio. Vive in Umbria, lontano dai riflettori e circondata dagli affetti più cari.