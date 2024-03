Se potessi dirti addio, al via su Canale 5: le cose da sapere

Novità sul fronte fiction in casa Mediaset. Dopo sei anni dalla sua ultima partecipazione ad una serie tv, Gabriel Garko torna sul piccolo schermo per un nuovo progetto: Se potessi dirti addio. Al suo fianco, un’attrice molto amata dal pubblico, Anna Safroncik. L’inedita coppia sul set sarà protagonista della fiction che partirà questa sera, venerdì 29 marzo, in prima serata su Canale 5.

La trama e il cast

Anna Safroncik sarà Elena Astolfi, una donna che perde improvvisamente il marito Lorenzo (Cristiano Pittarello) a causa di un incidente stradale. Così, resta vedova con due bambine da crescere: la piccola pianista Arianna (Elena Vitale) e l’adolescente Anita (Giulietta Rebeggiani). A distanza di un anno, l’indagine sulla morte del marito di Elena viene archiviata; tuttavia, lei non si rassegna e, per questo, il commissario Diego Carli (Francesco Venditti) la aiuterà nelle indagini.

A sconvolgere la vita di Elena è l’incontro con Marcello De Angelis (Gabriel Garko), il paziente che le viene affidato quando lei ritorna al suo lavoro da psicoterapeuta. “Il paziente 13” sembra avere delle connessioni su quanto accaduto. In questo modo, la Astolfi entra in conflitto con la sua professione cercando da una parte di aiutare quest’uomo che ha perso la memoria a guarire, e dall’altra vorrebbe capire a tutti i costi se è coinvolto nell’incidente del marito. Marcello ed Elena hanno un passato tormentato che bussa alle spalle, con un dolore che li ha segnati profondamente. Marcello è tormentato da un segreto sulla sua vita privata: ma è davvero inconsapevole su quanto gli è accaduto oppure sta mentendo?

Ambientazione e regia

La serie tv in 3 puntate è un thriller che promette colpi di scena e tanta passione. Ambientato nella Capitale e nei dintorni, Se potessi dirti addio è stato girato soprattutto nel quartiere Coppedè e nel litorale Nord tra Focene e Fregene. Alla regia una coppia sul set e nella vita: Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che per Canale 5 hanno già diretto fiction come L’amore strappato e Svegliati amore mio. L’idea è di Maurizio Moni (anche produttore) e Stefano Ceccarelli. Proprio quest’ultimo ha firmato il soggetto insieme a Paolo Pascolini; le sceneggiature, invece, sono di Stefano Ceccarelli, Donatella Fossataro, Francesco Giuffré, Simona Izzo e Leonardo Valenti.

Insomma, non ci resta altro che attendere la prima puntata di questa sera per lasciarci trasportare da questa nuova storia.