"Sei irrispettoso". Caos a Ballando con le stelle tra Mariotto e Pernice (maestro di Guaccero)

L’edizione del 2024 di Ballando con le stelle su Rai Uno sta regalando un colpo di scena dopo l’altro. Non c’è solo tanta competizione tra le “stelle” in gara ma anche i commenti dei giudici ad accendere gli animi. A una Selvaggia Lucarelli che solitamente prende di mira Sonia Bruganelli con algide e pungenti frecciatine, si aggiunge anche Gulliermo Mariotto. Lo stilista italo-venezuelano è molto critico nei suoi giudizi e le sue critiche stanno facendo rumore tra il pubblico in trasmissione e quello dei social. Ciò che è successo nel corso della puntata di sabato 9 novembre ha dell’incredibile. Durante le fasi finali di Ballando con le stelle, verso mezzanotte, si è esibita Bianca Guaccero accompagnata dal maestro Nicola Pernice in un ballo molto sexy e affiatato. La performance, neanche a dirlo, non è andata giù a Mariotto che ha rivolto un commento fin troppo critico nei riguardi della coppia.

La conduttrice Rai e il celebre ballerino si sono esibiti su un delizioso passo a due sulle note di Smell like teen spirits dei Nirvana. I due, già favoriti per la vittoria, sono molto affiatati sia durante il ballo che lontano dalle telecamere. Pare che sia anche nato l’amore ma la coppia non intende esporsi pubblicamente su questo tema. Ma la notizia è un'altra. Dopo il ballo i giudici come al solito hanno commentato l’esibizione. Tutti (o quasi) hanno apprezzato il ballo. Quando la parola è passata a Mariotto è scoppiato il caos. “Giovanni Pernice è venuto da Londra per portarci questi passi vecchi come il cucco? Vecchio, noioso, vecchio. È inutile che ti inventi niente, non mi piace ", attacca lo stilista, travolto dai fischi della platea di Ballando con le stelle.

Guaccero non ha risposto alla provocazione ma il suo maestro ha voluto ribattere alle critiche: " Giudica, ma non offendere. Tu non sai esattamente cosa ho fatto nel passato, fare un'offesa del genere è sgradevole. Io prendo giudizi positivi e negativi, ma senza offese. Si chiama rispetto, forse non sai cos'è ", ha replicato Pernice. Mariotto, però, come un fiume in piena non ha gradito di essere stato messo in discussione ed è tornato a ribadire che il ballo appena visto è stato senza alcuna emozione.

Selvaggia Lucarelli a quel punto ha cercato di spiegare il suo punto di vista ma si è notato un notevole disappunto da parte del ballerino. La conduttrice Milly Carlucci è intervenuta per porre fine alla lite, almeno per il momento. Laalla fine è stata premiata con 44 punti di cui 7 dati dalla paletta di Mariotto.