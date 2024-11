Spa privata e bagno da 16mila euro: la casa di lusso di Sonia Bruganelli, ex di Bonolis

Ascolta ora 00:00 00:00

Sonia Bruganelli è passata dal lavoro dietro le quinte a diventare protagonista in tv, prima al Grande Fratello come opinionista e poi a Ballando con le stelle come concorrente. Per anni è stata nota soprattutto per essere stata la moglie di Paolo Bonolis, con il quale ha avuto tre figli, e per le sue esuberanze social. L'ostentazione del lusso, che lei ha utilizzato per anni come provocazione social, ha attirato sempre l'attenzione dei seguaci e non stupisce il fatto che anche la sua casa sia così interessante, sia per chi la ama sia per chi non prova particolare simpatia nei suoi confronti. Come direbbe qualcuno, è una "casa per ricchi", e in effetti sono numerosi i dettagli che saltano all'occhio guardando le immagini che lei stessa ha pubblicato negli anni sui suoi profili social.

Sonia Bruganelli vive a Roma, in centro, dove condivide il pianerottolo del palazzo con il suo ex marito, Paolo Bonolis. Anzi, i due quasi condividono anche la casa, perché i due appartamenti sono comunicanti attraverso la camera della loro figlia Silvia. Un modo diverso, e sicuramente privilegiato, per prendersi cura della ragazza ma anche per continuare a mantenere il rapporto tra loro che, dicono, resta buono. Tornando alla casa di Brugnelli, la ballerina del programma di Milly Carlucci gode di una tv ad ampio schermo sulla vasca da bagno, in modo tale da godersi gli spettacoli preferiti anche nell'intimità di un rilassante momento di pausa. Ovviamente, non mancano i prodotti di bellezza nel bagno di Bruganelli, come nel bagno di qualunque donna, ma i suoi sono immancabilmente d'alto rango.

E se la tv in bagno può essere annoverato tra i vezzi curiosi ma poi non così di lusso perché, d'altronde, non si tratta di chissà quale spesa da affrontare. Così come il cosiddetto bagno en suite, diventato quasi una normalità nelle abitazioni moderne, che sempre più spesso nella stanza da letto padronale hanno una zona riservata. Diverso è per la spa privata. Ebbene sì, l'ex moglie di Bonolis ha un ampio spazio in cui ha realizzato un angolo di benessere, con tanto di vasca, doccia dal grande soffione e vetro serigrafato.

Ma ci sono anche gli arredi a conferire alla sua abitazione l'allure di lusso che ci si aspetterebbe. Come lache supera i 15mila euro di valore. Ma si sa, da sempre Bruganelli ama esibire il lusso. Poteva non circondarsene anche in casa?