"Mi ha chiamato dopo Ballando". La rivelazione di Alan Friedman su Elly Schlein: cosa si sono detti

Tra un comizio e una telefonata con gli alleati Elly Schlein trova il tempo anche di guardare la tv. Le trasmissioni di attualità e politica, però, non sembrano essere le preferite della leader dem che, in realtà, sembra apprezzare maggiormente programmi come Ballando con le stelle. La rivelazione è arrivata per bocca di Alan Friedman, attuale concorrente dello show di Milly Carlucci, che ha raccolto i complimenti della Schlein durante una telefonata privata ricevuta dopo l'esibizione in tv.

Alan Friedman a Ballando con le stelle

Il giornalista americano è uno dei concorrenti della nuova stagione di Ballando con le stelle. Nelle prime due puntate Alan Friedman ha dimostrato di potersela giocare grazie anche al lavoro svolto con la sua maestra di ballo, la toscana Giada Lini. L'impegno è enorme tra prove, coreografie e diretta, ma grazie a Ballando il giornalista americano ha ammesso di essere riuscito anche a dimagrire. Ospite di David Parenzo a L'Aria che tira in onda su La7 Friedman ha dichiarato: " Ho accettato perché sono un incosciente. Ma sono fortunato perché mi hanno dato la migliore ballerina, la più bella e brava di tutta Italia" . In pista l'economista non si risparmia e, a quanto pare, il suo carisma ha catturato l'attenzione anche di Elly Schlein.

La telefonata della Schlein dopo la diretta

Durante l'ospitata su La7, mentre parlava della sua esperienza a Ballando con le stelle, Alan Friedman ha fatto una rivelazione a sorpresa sulla leader dem, che pare apprezzare molto il programma di Milly Carlucci. " Posso dire chi mi ha chiamato ieri pomeriggio per complimentarsi?" , ha esordito il giornalista americano, facendo così il nome di Elly Schlein. "Sono rimasto molto sorpreso perché il telefono ha squillato, mentre stavo facevo le prove, e mi ha detto: 'Alan, volevo dirti sono stata a un comizio ieri (sabato sera, ndr), ma ti ho visto su RaiPlay dopo le 2 di notte e sei stato bravo'" , ha raccontato Friedman, concludendo ironico: " Io non sapevo che Schlein fosse appassionata di ballo" .

"Invece nessuna telefonata da Giuseppe Conte?". "Giuseppe chi?

A quel punto Luigi Manconi, anche lui ospite di Parenzo, ha punzecchiato Friedman, tirando in ballo un altro esponente politico:”, ha concluso provocatorio Friedman.