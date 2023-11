Una sfida, un nuovo ingresso: le anticipazioni di Amici 2023

Una nuova puntata del pomeridiano di Amici è stata registrata ieri, giovedì 2 novembre, e andrà in onda nella giornata di domenica 5 novembre su Canale 5. Un appuntamento ricco di colpi di scena: un nuovo ingresso, una sfida e tantissime esibizioni. Come ad ogni puntata, infatti, gli allievi della scuola più longeva della televisione italiana si sono esibiti con performance di ballo e di canto per cercare di difendere la loro maglia e proseguire la corsa verso il serale. Ancora una volta, tantissimi gli ospiti della trasmissione: tre ex allievi, Diana del bufalo, Alex Wyse, ed Enrico Nigiotti; Gabry Ponte e Anbeta, invece, hanno giudicato rispettivamente le sfide di canto e di ballo.

Un nuovo ingresso e la sfida di Holy Francisco

Dopo l’ingresso della scorsa settimana del ballerino di latino di Raimondo Todaro, Giovanni, anche in questa puntata ci sarà una new entry nella scuola. Stiamo parlando di Ayle, il cantante che era apparso già nel corso del daytime di Amici. A volerlo a tutti costi nel talent, Anna Pettinelli; tuttavia, l’allievo avrebbe ottenuto anche il sì di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Stando alle anticipazioni, Holy Francisco sarebbe riuscito a difendere la sua permanenza all’interno della scuola, vincendo la sfida contro un altro aspirante allievo, cantando il suo inedito.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto e uno scontro inatteso

A vincere la gara di canto sarebbe stata Lil Jolie, allieva di Rudy Zerbi; ultimo in classifica, invece, sarebbe arrivato Samuspina (allievo di Anna Pettinelli). Per quanto riguarda la gara di ballo, ancora una volta, a guadagnare il primo posto sarebbe stata Marisol (allieva della maestra Celentano); l’allievo di Emanuel Lo, Simone, sarebbe arrivato nuovamente ultimo.

E ancora, anche in questa settimana, la produzione ha comunicato ai ballerini che nel corso della puntata tre di loro (scelti dai rispettivi professori) avrebbero dovuto affrontare una gara, provando a realizzare una coreografia sulla propria storia personale. Così, sono stati indicati Marisol per la squadra di Alessandra Celentano, Sofia per quella di Emanuel Lo e Nicholas per Raimondo Todaro. Ad esultare sarebbe stato proprio l’allieva di Emanuel Lo, Sofia. Proprio a proposito del ballo, secondo quanto riportano le anticipazioni, sarebbero volate scintille tra la maestra Alessandra Celentano e la ballerina professionista Elena D’Amario. Il motivo? L’esibizione di Nicholas che avrebbe fatto scaldare gli animi in studio. Come ormai è risaputo, alla Celentano il ballerino non piace e dopo aver mostrato il suo dissenso per l’esibizione dell’allievo di Raimondo Todaro, Elena avrebbe preso le sue difese dando il via ad un botta e risposta con l’insegnate più “temuta” della scuola di Amici.