Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026

È tutto pronto per la quindicesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 15 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 18 gennaio, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la quindicesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

- Attenzione spoiler –

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbero stati Plasma (allievo di Rudy Zerbi) e Gard (allievo di Anna Pettinelli), seguiti da Opi, Michele, Elena, Riccardo e Caterina. Al terzultimo e penultimo posto sarebbero arrivati Valentina e Lorenzo. In fondo alla classifica troviamo, invece, Angie (allieva di Lorella Cuccarini).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Emiliano; subito dopo di lui, Kiara. Terzultimo e penultimo posto vedrebbero Pierpaolo, Alessio e Alex e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivata Maria Rosaria, la ballerina di Alessandra Celentano.

Gli allievi in sfida

La quindicesima puntata di Amici vedrà andare in sfida 4 allievi. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Maria Rosaria e Angie – finite in sfida perché ultime nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche la cantante Valentina e il ballerino Pierpaolo.

Gli ospiti della quindicesima puntata

Ospite d’eccezione

della quindicesima puntata del pomeridiano,. Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni,(per il canto) e(per il ballo).