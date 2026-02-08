Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026

È tutto pronto per la diciottesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 5 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 8 febbraio, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. Il serale è sempre più vicino e adesso per gli allievi è arrivato il momento di dimostrare di meritare l’accesso a questa nuova fase del programma. In attesa di vedere la diciottesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

- Attenzione spoiler –

Anche in questa puntata, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stata Caterina (allieva di Rudy Zerbi). Seguono Lorenzo, Angie, Riccardo e Gard. In fondo alla classifica troviamo, invece, Opi (allievo di Anna Pettinelli). Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Nicola (nuovo allievo di Alessandra Celentano); subito dopo di lui, Kiara, Antonio e Giulia. Infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivato Simone, allievo di Veronica Peparini.

A partire da questa puntata l’ultimo classificato della gara non andrà in sfida, ma non potrà essere proposto come candidato per l’accesso al serale. La professoressa Cuccarini ha proposto l’allieva Angie, ma ha ricevuto il no di Anna Pettinelli. Buone notizie, invece, per Kiara che ha vinto la sfida. E ancora, i vincitori della categoria canto avranno la possibilità di cantare il loro inedito davanti alle radio, mentre i ballerini si sfideranno per ricevere un premio: realizzare un video che verrà pubblicato sui canali social di World of dance.

Ospite

d’eccezione della diciottesima puntata del pomeridiano, l’ex allieva di Amici, Antonia. Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni, Ilenia Pastorelli e Alex Britti (per il canto), Marcello Sacchetta per il ballo.