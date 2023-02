"Sanremo ricordi le foibe". L'appello ad Amadeus

Il festival di Sanremo, quest'anno, si svolge tra il 7 e l'11 febbraio. Il 10 febbraio, però, non è una data come le altre perché in questa data è stato istituito il "Giorno del ricordo", una solennità civile nazionale italiana per ricordare quell'immane tragedia che furono le foibe. Visto che il palco di Sanremo può essere prestato anche a celebrazioni e manifestazioni che non si legano strettamente con la musica, dal centrodestra si è alzata una legittima richiesta: "Sanremo ricordi le foibe". Al momento, però, ancora non sono state risposte concrete da parte della televisione di Stato e dell'organizzazione della kermesse canora. " Ci sono tanti temi cruciali e nessuno è meno importante di un altro. Vedremo cosa fare domani ", ha dichiarato Amadeus.

Il primo ad avanzare la proposta di un passaggio dal teatro Ariston, che in questi giorni è il cuore pulsante del Paese, è stato Tommaso Foti, ricordando che uno dei grandi protagonisti del passato è stato direttamente coinvolto nella tragedia. " Sergio Endrigo, compianto artista protagonista per anni sul palco dell'Ariston, visse di persona questa tragedia e ci ha raccontato il dramma di lasciare la propria terra nel celebre brano '1947'. Sarebbe davvero bello farlo riascoltare domani a tutti gli italiani in prima serata, ad ottanta anni dall'inizio della pulizia etnica da parte dei partigiani di Tito ", ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

Su tema si è espresso anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: " Sono rispettosissimo dell'autonomia dell'arte e del lavoro culturale degli artisti. Ma da cittadino, prima che da ministro, credo sarebbe un gesto importante che il festival Sanremo dedicasse un momento, domani sera, proprio al Giorno del Ricordo ". Il ministro ha aggiunto: " Coltivare la memoria è l'unico antidoto affinché tragedie come queste non accadano mai più ". All'appello si è aggiunto quello del presidente della commissione Cultura, il deputato di FdI Federico Mollicone: " Domani a Sanremo si parli delle Foibe, nell'occasione del 10 febbraio, Giorno del ricordo. Sarebbe grave peccato d'omissione ". Il viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali, oltre che deputato FdI, Maria Teresa Bellucci, ha dichiarato: " La memoria storica della nostra Nazione va coltivata e, come in questo caso, recuperata a pieno. Pertanto ritengo che - tra i tanti temi trattati in questa edizione - non possa mancare il ricordo di tragedie come quella vissuta da Norma Cossetto ".

Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato e senatore di Forza Italia, si è unito all'appello: " Mentre assistiamo ancora una volta con rammarico alle inopportune esternazioni sul Giorno del Ricordo da parte dell'Anpi, rinnoviamo l'appello a tutte le istituzioni ad onorare questa celebrazione delle vittime delle Foibe e degli esuli istriani, fiumani a dalmati che furono costretti a lasciare la loro casa e le loro terre dai comunisti titini ".