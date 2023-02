"Solo 20 voti...". Classifica di Sanremo, perché ora può cambiare tutto

Stasera tutto è possibile. Tutto può cambiare. All'Ariston si prevedono colpi di scena, come nella miglior tradizione sanremese. La classifica generale provvisoria stilata dopo la seconda serata del Festival è infatti destinata a subire possibili scossoni. La previsione non è difficile da azzardare: il regolamento della kermesse prevede difatti che nel terzo atto della rassegna canora entrino in gioco nuove giurie rispetto a quelle sinora intervenute nel determinare la graduatoria degli artisti in gara. A esprimersi oggi - 9 febbraio - saranno il televoto e la giuria demoscopica. Non voterà invece la sala stampa (intervenuta nelle prime due serate).

Classifica di Sanremo, Amadeus: "Tutto può accadere"

I possibili cambiamenti in classifica sono poi dettati dal fatto che attualmente lo scarto di voti tra gli artisti in gara sia abbastanza ridotto. Soprattutto nelle parti alte della classifica. Basterà poco quindi a creare ribaltoni. " Stasera momento importante perché si vedono tutti e 28 i cantanti in gara. Sono curioso di vedere l'esito del voto di stasera con l'apporto del televoto e della demoscopica ", ha affermato stamani il conduttore Amadeus. Poi la rivelazione sull'attuale struttura della classifica: " Dal primo posto al 28esimo ci sono poche migliaia di voti di differenza tra il primo e l'ultimo mentre tra il primo e il secondo una ventina di voti. Tutto può accadere ".

Mengoni ancora favorito, occhi puntati su Lazza e Giorgia

La ventina di voti citata dal presentatore è quella che attualmente separa Marco Mengoni (primo nella classifica provvisoria) dal duo Colapesce-Dimartino, piazzatisi per ora al secondo posto. Ma il televoto e la giuria demoscopica, che stasera influiranno rispettivamente per il 50%, potrebbero creare fibrillazioni anche in altre zone della graduatoria. Il pubblico da casa, unito ai 300 giurati della demoscopica, potrebbero infatti far salire o scendere alcuni artisti. Gli occhi sono puntati ad esempio sul rapper Lazza, attualmente settimo, che potrebbe essere premiato dai giovanissimi col televoto. Altrettanto potrebbe accadere a Ultimo, forte di un'ampia fan base ma al momento solo decimo. E Giorgia? In molti la davano per favorita, eppure dopo le prime due serate si ritrova all'ottavo posto. Chissà che stasera non cambi qualcosa.

Sanremo 2023, come votano le giurie

Le montagne russe sanremesi, però, terranno il pubblico col fiato sospeso sino alla finalissima di sabato. Nella serata del venerdì - quella delle cover - tornerà a votare la sala stampa (con un peso del 33%), unita al televoto (34%) e alla demoscopica (33%). Sabato invece le sorti del Festival saranno affidate in un primo momento al televoto, poi i primi cinque finalisti giocheranno una partita a sé stante per la vittoria di Sanremo. L'ultima sfida a cinque sarà determinata dal giudizio del televoto, della demoscopica e della sala stampa.