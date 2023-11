"Sono ancora innamorato di Valentina". La rivelazione di Massimiliano Varrese al GF 23

“Il mio sogno è riunire la mia famiglia”. Con queste parole, Massimiliano Varrese al Grande Fratello, dopo l’incontro avvenuto nella scorsa puntata con la sua ex compagna Valentina Melis e la figlia Mia, ha confessato ai compagni d’avventura di essere ancora innamorato della madre di sua figlia, nonostante siano già passati circa due anni dalla loro separazione.

La rivelazione di Massimiliano Varrese

Fino ad ora l’attore da un punto di vista sentimentale ci ha abituati ai colpi di scena: dall’avvicinamento ad Heidi Baci, alla presunta frequentazione con una persona fuori dalla Casa, alla simpatia per Beatrice Luzzi; adesso è arrivata un’importante confessione: il suo essere ancora innamorato dell’ex compagna Valentina. Così, confidandosi con le inquiline Rosy e Fiordaliso, Massimiliano ha rivissuto l’incontro di lunedì scorso, quando ha potuto riabbracciare la Melis e la figlia Mia, regalandoci grandi emozioni. “Sono sempre innamorato di Valentina”, ha confessato. Poi, ha continuato: “Dal fondo del mio cuore, sogno in un miracolo. Mi auguro che questi due anni di distacco servano a rivalutare un sacco di cose. Io ho rivalutato un sacco di cose”.

A questo punto Zia Fiorda ha provato a rassicurare Varrese: “Nei suoi occhi vedo amore. Lei ci tiene ancora molto a lui”, ha commentato con l’appoggio di Rosy Chin che si è detta della stessa opinione. Ma non è finita, perché qui Massimiliano si è lasciato andare a delle belle parole, piene d’amore: “Il mio sogno è riunire la mia famiglia, il nostro è stato un amore enorme. La decisione la prendemmo di comune accordo, è stato un insieme di cose. Non volevamo rovinare quello che stavamo rovinando. Io e lei non ci siamo mai più confrontati, per me è un tasto molto doloroso”. Infine, la conclusione: “Io credo di essere ancora innamoratissimo”.

La storia d’amore tra Valentina e Massimiliano

Valentina e Massimiliano si sono conosciuti nel 2006 durante le prove della versione teatrale di Tre metri sopra il cielo e fu subito colpo di fulmine. “Allora eravamo entrambi fidanzati e non ci siamo più visti per otto anni. Quando mi sono lasciata e sono andata a vivere a Roma ci siamo rivisti. Dopo due settimane già vivevamo insieme. È stata una storia d’amore molto bella, abbiamo avuto Mia, una bimba desiderata fortemente”, aveva raccontato la Melis in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi.

Poi, il tasto dolente della separazione: “Ci siamo allontanati. La pandemia è stata fatale, logorati dalla situazione, da cose lavorative e private, abbiamo iniziato a non andare più d’accordo, ad avere idee diverse sulla vita e sul futuro. Così abbiamo deciso di allontanarci e salvaguardare l’armonia”.