Massimiliano Varrese "cuore di papá", Garibaldi stratega: le pagelle del Grande Fratello 2023

È andata in onda ieri sera, 20 novembre, la 21esima puntata del Grande Fratello. Nel corso del nuovo appuntamento del reality di Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato tantissimi temi insieme ai protagonisti della trasmissione: dal triangolo Greta-Mirko-Perla, agli scontri tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi (quest’ultima sempre più vicina a Vittorio). E ancora, Letizia ha ricevuto un messaggio inaspettato dall’ex compagna, Nicole, che l’ha alquanto spiazzata. Massimiliano Varrese, invece, è stato protagonista di una sorpresa e così, ha potuto riabbracciare la figlia Mia. Ma non è finita, perché nella puntata di ieri sera, due inquilini hanno fatto il loro ingresso nella Casa di Cinecittà: Sara Ricci e Marco Maddaloni. I preferiti dal pubblico sono stati Grecia e Ciro che, però, ha deciso di abbandonare la Casa. Gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Rosy, Vittorio e Angelica. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della 21esima serata.

Concorrenti

Mirko Brunetti – voto 6

Mirko parla già di Greta al passato. Considerando che non è trascorsa nemmeno una settimana dall’ingresso di Perla all’interno della Casa del Grande Fratello, non vorremmo essere nei panni della Rossetti che dal divano di casa sua, vede quello che dovrebbe essere il suo fidanzato avere una grande complicità con l’ex. Mirko è in evidente difficoltà e questo è chiaro a tutti; tuttavia, se con le parole si può anche cercare di camuffare la realtà dei fatti, diverso è per gli sguardi che parlano chiaro: il gieffino ha ancora un forte sentimento nei confronti di Perla. Insomma, chissà che ne pensa Greta, mentre Mirko chiede a Perla di sistemare la gonna.

Ciro Petrone – voto 5

Ha deciso di lasciare la Casa e non poteva fare scelta migliore. La gente sgomita per entrare al Grande Fratello e quando lui ha scoperto di essere il preferito dal pubblico ha sbuffato. È sicuramente un grande peccato perché poteva dare tanto, ma se stava male non c’era altra scelta. È tempo di dare spazio a chi ha voglia di mettersi in gioco.

Fiordaliso – voto 8.5

Protagonista indiscussa di un’analisi lucidissima sulla relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, Fiordaliso non si smentisce mai. Così, senza troppi di giri di parole ha detto al giovane calabrese di aver usato l’attrice per gioco. Inutile dire che questa, purtroppo, è l’impressione di una buona parte dei telespettatori. Nel frattempo, continuiamo ad ammirare zia Fiorda per la forza e la volontà che ha di mettersi sempre in prima linea.

Rosy Chin – voto 4

Che brutta figura. Rosy fin dal primo giorno ha decantato l’amicizia all’interno della Casa e l’essere leader di un gruppo contro cui, lei stessa, adesso sta andando. Purtroppo, la chef si è resa protagonista di un colpo basso, dicendone di ogni all’interno del confessionale contro Letizia, piuttosto che avere la sincerità di parlarle personalmente.

Grecia Colmenares – voto 7

Sono passate diverse settimane e Grecia continua ad essere la preferita del pubblico. La cosa non ci sorprende più di tanto, perché la Colmenares – contrariamente alle aspettative – con la sua ironia e con le lacrime che mostrano la Grecia versione Topazio, ha conquistato il cuore degli italiani, perché lei è una leonessa.

Angelica Baraldi – voto 5

Ha Riccardo nella sua testa e nel cuore, ma nel frattempo fa i grattini a Mirko. A destare sospetto l’invito – ingiustificato ed insistente – fatto a Perla chiedendole di dormire insieme. Il motivo? Avrà forse ragione la Luzzi a dire che vuole tenerla sotto controllo? Insomma, cara Angelica a noi il tuo “visino da angioletto” convince, ma fino ad un certo punto. In tutto ciò, non dimentichiamo che potrebbe esserci anche un pizzico di desiderio di vendetta dal momento che Greta fino a qualche giorno fa le ha dato della “gatta morta”.

Massimiliano Varrese – voto 8.5

Finalmente un aspetto diverso del carattere dell’attore; un lato che nulla ha a che fare né con il Massimiliano “pesantone”, né tanto meno con il Massimiliano “fumantino”. Così, è stato protagonista di un momento molto emozionante nel corso della serata: l’abbraccio con la figlia Mia. A onor del vero, a colpire è stata l’eleganza di Massimiliano che ci ha regalato un bellissimo momento, senza esagerare e senza sprazzi di teatralità. Il consiglio che ci sentiamo di dare a Massimiliano è quello di cercare di fare uscire maggiormente questa parte di sé, abbandonando querelle inutili e sterili polemiche. Una nota positiva anche per l’ex compagna, Valentina, che ha dimostrato di saper andare oltre alle difficoltà del rapporto con l’attore che li hanno portati alla separazione.

Giuseppe Garibaldi – voto 3

“Ha usato questa storia (quella con la Luzzi ndr…) per rimanere qua dentro”, ha tuonato Fiordaliso. Che dire, noi siamo tutti con zia Fiorda. Garibaldi è passato dall’essere “ingenuo” e inesperto di telecamere e strategie, a mettere addirittura in guardia Vittorio dall’avvicinarsi a Beatrice Luzzi. La cosa più grave non è tanto che il giovane calabrese fino a questo momento abbia sfruttato la storia con la Luzzi per andare avanti, ma quanto che vada a parlare con il resto degli inquilini male di lei; eppure, fino a qualche giorno fa era “avvinghiato” all’attrice. Poi, come se non bastasse, continua – con estremo orgoglio – a ribadire che è stato lui a voler mettere un punto con Beatrice, piuttosto che lei. Infine, oltre l’inganno anche la beffa: lui non ha “mai pensato al pubblico”. La domanda sorge spontanea: ma non era lo stesso che piangeva in giardino, temendo di uscire dalla Casa dopo la discussione con Beatrice?

Beatrice Luzzi – voto 7

È sempre più decisa nel tenere lontano Garibaldi (e per fortuna). Beatrice nelle ultime settimane è stata protagonista di un radicale cambiamento; così è passata dall’essere allontanata dalla maggior parte degli inquilini, all’instaurare un buon rapporto con loro (certo, Anita esclusa). Speriamo continui in questa direzione.

Marco Maddaloni – voto 6

Già avvezzo ai reality (vincitore della 14esima edizione dell’Isola dei Famosi), il campione è entrato per la prima volta nella Casa di Cinecittà. “Non mi piace perdere, voglio vincere”, questa l’intenzione di Maddaloni che è stato accolto nella Casa dalla Colmenares, all’epoca anche lei naufraga all’Isola. Un concorrente come Maddaloni, lascia presagire nuove interessanti dinamiche.

Letizia Petris – voto 6.5

Finalmente è uscita la sua personalità. Letizia è letteralmente andata su tutte le furie, sbottando contro Rosy dopo aver sentito alcune sue affermazioni fatte in confessionale. Così, le ha anche dato della falsa, non ascoltando spiegazione alcuna. Effettivamente, una reazione del genere è plausibile dal momento che Letizia è venuta a conoscenza di cose molto gravi dette da chi fino a poco tempo fa millantava di essere una sua grande amica.

Perla Vatiero – voto 7

È entrata da meno di una settimana e già ha creato più dinamiche lei della maggior parte degli inquilini della Casa. Poi, la stoccata a Greta senza troppi giri di parole: “Mirko non ha bisogno di fare il piacione con me, andiamo proprio oltre”. Siamo sicuri che Perla stia ancora carburando, ma ne vedremo delle belle.

Sara Ricci – voto 6

Pronta per dare del filo da torcere a Beatrice Luzzi (nonostante tra le due ci siano stati grandi baci e abbracci), anche lei attrice di Vivere, ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello per la prima volta. L’impressione è che la Ricci ci regalerà delle soddisfazioni rendendosi protagonista di molte dinamiche. D’altronde, ancora non è entrata ed è già al centro delle polemiche: tre settimane fa dichiarava di non guardare il Grande Fratello, adesso ne è diventata concorrente. Come inizio non c’è male.

Per il ventunesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 18.9% di share.