"Sono str...". Cruciani stronca il Saviano anti-Meloni

Consueta scoppiettante puntata di "Un tavolo per due" a Quarta Repubblica. Nicola Porro e Giuseppe Cruciani hanno dibattuto dei temi della settimana: dell’Ucraina, di Trump, della possibile pace con la Russia. E non sempre sono stati d’accordo. Il conduttore Mediaset, per dire, ritiene che The Donald abbia esagerato e detto “una serie di minch...” su Zelensky, mentre quello della Zanzara è convinto che “l’unico interesse del presidente Usa sia quello di fare i propri interessi” senza contare che tanto “gli italiani non ne possono più” di Volodymyr.

La parte più scoppiettante, tuttavia, arriva a fine serata. Dopo aver discusso del presunto braccio teso di Steve Bannon (“Non può essere un problema”, dice Cruciani, “ormai non ha nessun ruolo nell’Amministrazione Usa”); dopo aver analizzato il “comizio virtuale” di Giorgia Meloni alla Cpac di Washington; dopo aver ironizzato sulla “pericolosa torsione autoritaria” in Italia denunciata da Angelo Bonelli; arriva il momento di Roberto Saviano. Il quale, tra le sue tante sparate, nei giorni scorsi ne ha detta una più grossa delle altre.

“Questo governo - ha spiegato l’autore di Gomorra - fa così con chiunque si opponga e lo faranno sempre di più finché non arriverà il sangue che questi stanno preparando. Mi mettono paura, si comportano da banditi”. Per Porro è assurdo che Saviano abbia la licenza di utilizzare questi termini aggressivi (bastardi, fanno scorrere il sangue, banditi) senza che nessuno osi criticarlo, soprattutto tra i commentatori progressisti. Gli fa eco Cruciani: “Ne ha dette anche di peggiori, questa è una delle peggiori. Questo è Saviano e pensa che questo governo sia al livello di quello di Hitler e Mussolini.

Ma se io e te avessimo detto una cosa del genere su un governo di sinistra sarebbero venuti i magistrati per accusarci di chissà quale reato”. Poi la chiosa finale: “A parte che noi”. Colpito e affondato.