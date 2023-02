"Poco educato". Furia dei Cugini di Campagna sul figlio di Gigi D'Alessio

L'aria di Sanremo 2023 si fa sempre più frizzantina, anche tra alcuni cantanti in gara. Il Festival della canzone italiana è sempre stato segnato da polemiche e frecciatine a distanza: ovviamente tutto ciò riguarda anche la 73esima edizione, che prenderà il via tra esattamente sei giorni. A rendere ancora più accesa l'attesa sono state le parole dei Cugini di Campagna, che hanno rivolto un attacco al figlio di Gigi D'Alessio svelando un retroscena di quanto avvenuto di recente.

I Cugini di Campagna contro LDA

Il gruppo musicale ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Diva e Donna nel corso della quale ha raccontato le emozioni provate a meno di una settimana dall'inizio. Inoltre è stata l'occasione per parlare del rapporto con gli altri colleghi che si esibiranno sul palco dell'Ariston. Ed è proprio su questo punto che è stata fatta partire la punzecchiatura nei confronti di LDA, Luca D'Alessio, che lo scorso anno ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

A prendere parola è stato anche Ivano Michetti, chitarrista del gruppo, che ha fatto sapere di avere avuto modo di conoscere Ultimo e Leo Gassmann in occasione delle prove: " Si sono subito avvicinati per presentarsi ". L'epilogo sarebbe stato del tutto differente per quanto riguarda Luca D'Alessio. Da qui la stoccata a LDA. " Molto meno educato il figlio di D'Alessio, che non si è presentato... Noi a 20 anni andavamo a stringere la mano a gente come Claudio Villa ", ha dichiarato Michetti.

Si tratta di un semplice incidente di percorso o siamo di fronte a una vera e propria stoccata al veleno? Chissà se alla base c'è stata un'incomprensione che ha provocato la reazione dei Cugini di Campagna. Resta da vedere se LDA verrà incalzato sulla questione e sarà chiamato a fare chiarezza su ciò che è accaduto. Il figlio di Gigi D'Alessio e Calma lo scorso anno erano stati richiamati da Rudy Zerby ad Amici perché avevano contestato l'assegnazione della canzone La paranza di Daniele Silvestri.

La stoccata di Berti a Ultimo

Quella del gruppo musicale non è l'unica uscita senza mezzi termini nell'ambito del Festival di Sanremo 2023. Nei giorni scorsi anche Orietta Berti si è resa protagonista di una frecciatina all'indirizzo di Ultimo. La cantante, intervistata ai microfoni di Rtl 102.5, si è sbilanciata su chi potrebbe trionfare quest'anno: " Sulla carta possono vincere Giorgia e Marco Mengoni ". Potenziali vincitori a cui poi è stato aggiunto anche Niccolò Moriconi con una nota sferzante: " Sennò dopo si arrabbia... ".