"Altrimenti si arrabbia...". La frecciatina di Orietta Berti a Ultimo

L'inizio del Festival di Sanremo 2023 si avvicina sempre di più e cresce progressivamente la curiosità da parte dei telespettatori. Sono ancora diversi gli annunci importanti da ufficializzare, dalla serata delle cover con i duetti al tanto atteso ospite internazionale. Nel frattempo c'è chi, come Orietta Berti, si è sbilanciato ancor prima di ascoltare i brani in gara. E allo stesso tempo non ha fatto mancare una frecciatina che di certo non è passata inosservata all'occhio vigile degli utenti sul web.

Orietta Berti punzecchia Ultimo

La cantante è stata intervistata ai microfoni di Rtl 102.5 e ha riferito di essere stata informata sull'alta qualità delle canzoni che i big presenteranno sul palco dell'Ariston: " ll Festival di quest'anno è il massimo. Mi hanno detto che le canzoni sono molto più belle degli altri anni ". Poi si è spinta a un pronostico personale, indicando Giorgia e Marco Mengoni come potenziali vincitori della 73esima edizione del Festival della musica italiana.

" Sulla carta possono vincere ", è stato il commento di Orietta Berti. Che subito dopo ha citato anche Ultimo, a cui ha rivolto una sorta di punzecchiatura volgendo lo sguardo a qualche anno fa: " Sennò dopo si arrabbia... ". Il riferimento è a quanto accaduto nel 2019: in quella edizione trionfò Mahmood con il brano "Soldi", mentre il cantautore romano con "I tuoi particolari" si classificò nella seconda posizione nonostante il grande riscontro positivo emerso da parte del televoto.

Niccolò Moriconi riuscì a ottenere il 46,5% delle preferenze da casa. Un dato ottimo che però venne ribaltato a causa del voto da parte della sala stampa e della giuria d'onore. Subito dopo la finale scoppiò una lite tra Ultimo e alcuni giornalisti presenti che, in maniera effettivamente eccessiva, fecero polemica poiché il cantautore utilizzò la parola "ragazzo" per riferirsi a Mahmood. " Voi avete questa settimana per sentirvi importanti e voi dovete sempre rompere il cazzo ", fu la bordata lanciata da Ultimo.

Le reazioni del web

Le parole pronunciate da Orietta Berti sono state accolte in vari modi dal mondo dei social. Ovviamente la sua uscita ha innescato la reazione dei fan di Ultimo: " Ridicola, parla quella che è finita a fare l'opinionista nel programma più spazzatura di Italia, ma stai zitta ".

Orietta berti è meglio che stia zitta, ha perso, dopo tanti anni di onorata carriera, la stima di tantissima gente, non capisce niente e si fa manipolare dagli autori del gfvip — Bora (@Bora72634591) January 27, 2023