"Stavo per morire": concorrente di Pechino Express svela cosa è successo

Di certo non si può dire che la nuova edizione di Pechino Express - partita su Sky e Now il 6 marzo - sia iniziata col freno a mano tirato. La prima puntata del reality show diretto da Costantino Della Gherardesca e Gianluca Fru dei The Jackal ha portato infatti a un momento di altissima tensione che ha visto come protagonista Giulio Berruti che, insieme a Nicolò Maltese, fa parte della squadra degli Estetici. Mentre i due erano in viaggio verso il Libro Rosso di Canique insieme alla squadra dei Complici (Dolcenera e l'avvocato Gigi Campanile), Giulio Berruti ha cercato di ottenere un passaggio per arrivare alla tappa tanto agognata. Durante la sua ricerca, però, il compagno di Maria Elena Boschi ha incrociato la strada dei Cineasti, la squadra composta da Nathalie Guetta e Vito Bucci. Giulio Berruti si è messo in mezzo alla strada per cercare di fermare il veicolo e rallentare gli avversari, ma i due avversari non si sono fatti intimorire e, anzi, hanno incitato l'autista perché continuasse per la sua strada, senza curarsi della presenza di Berruti davanti a loro. Allontanandosi, Bucci ha anche ridacchiato insieme a Guetta, supponendo che da quel momento in poi li avrebbero odiati tutti.

" Se non mi toglievo o se cadevo, " ha raccontato lo stesso Giulio Berruti davanti a Costantino Della Gherardesca, "mi tiravano sotto con la macchina. " Berruti non ha usato mezzi termini e ha spiegato di aver " rischiato di morire ", sottolineando come i Cineasti " sono impazziti " e di come il loro comportamento pericoloso e competitivo lo abbia fatto " molto inca*zar e". Alle tante accuse di Berruti, ha risposto la stessa Nathalie Guetta che ha spiegato che gli Estetici " sono stati più che scorretti. Mi sono ripromessa che se si mette ancora con le braccia aperte davanti alla macchina in cui sto, li investo di gusto. "

Berruti ha risposto in questo modo: "Ci siete andati molto vicino. Se non mi spostavo, mi facevate secco." In modo tutt'altro che credibile, Bucci ha cercato di negare quanto accaduto, ma la versione di Berruti è stata confermata dai Complici, che hanno detto che la vettura su cui viaggiavano i cineasti ha effettivamente "toccato" Berruti, sfiorando di fatto una tragedia.

Costantino ha cercato di smorzare i toni dello scontro, ricordando a Giulio Berruti quanto sia comunque rischioso starsene fermo in mezzo alla strada in attesa di un passaggio.

Nonostante il tentativo del presentatore, però, è chiaro che i rapporti tra Estetici e Cineasti sono già rovinati e non è da escludersi che nelle prossime puntate di Pechino Express voleranno altre scintille. D'altra parte, al di là delle esperienze di viaggio, sono proprio i dissapori tra le squadre a rendere interessante il programma di Pechino Express.