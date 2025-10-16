Stefano De Martino non vuole Belen come collega?

Secondo quanto rivelato da Dagospia, pare che Stefano De Martino stia mostrando sofferenza per l’ascesa improvvisa di Belen alla Rai. I due sono stati insieme, tra alti e bassi e crisi superate, dal 2011 al 2023, ed hanno avuto una lunga storia d’amore. Nonostante i precedenti tradimenti entrambi sostengono di avere un ottimo rapporto oggi, importante anche per la crescita del figlio Santiago che ha 12 anni. Adesso Belen, dopo qualche anno di stop, sta pian piano tornando in tv. Il suo grande ritorno televisivo c’è stato il 4 ottobre con l’ospitata a Ballando con le stelle, come ballerina per una notte. Prossimamente è attesa anche a Belve. Non solo, in queste settimane sta lavorando ad un programma per Radio 2 e sembra che in ballo per lei ci siano altri programmi nella rete nazionale.

Ieri è circolata l’indiscrezione secondo cui la showgirl argentina sarebbe in pole position per la conduzione di Sanremo Giovani, al fianco di Gianluca Gazzoli. Pare che sia stata proprio questa notizia a creare malcontento in Stefano De Martino. L’ex ballerino, ormai da qualche anno, è un volto della Rai. Da due anni conduce Affari Tuoi, tutti giorni in access time e, nonostante quest’anno le soddisfazioni non siano come quello dello scorso anno, De Martino resta uno dei volti di punta della rete. Non è chiaro se il suo parere su Belen possa avere, in qualche modo, una certa influenza sui vertici, ma ciò che pare evidente è che non desideri avere la ex storica al suo fianco, come collega.

Tra i due ormai è finita nel 2023: Belen ha affrontato un duro periodo di depressione dopo la rottura e dopo aver scoperto dei tradimenti, come aveva raccontato due anni fa a Domenica In.

Nonostante ciò, è riuscita ad andare avanti e quest’estate è stata al centro del gossip con paparazzate con diversi uomini. Adesso che De Martino è un capitolo chiuso, lei sarebbe anche pronta a lavorare nella sua stessa rete, ma stavolta quello meno pronto ad incontrarla per i corridoi sembra essere lui.