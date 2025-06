Storie al bivio show, stasera in tv il nuovo programma di Monica Setta: ecco gli ospiti

Stasera in tv debutterà Storie al bivio show, il nuovo programma di Monica Setta che, per la prima volta, apre il suo salotto anche ad ospiti maschili, facendo decadere (temporaneamente) l'esclusività delle voci femminili a cui Storie di donne al bivio è storicamente legato. L'appuntamento è alle 21.20 su Rai 2 e, per chi volesse recuperare l'episodio in streaming, anche su Rayplay, sia in diretta che on demand. Ma chi saranno i primi ospiti a sedersi con Monica Setta durante questa prima puntata?

Le ospiti di Monica Setta al debutto del suo programma

Ad aprire le danze ci sarà Corinne Cléry, attrice francese conosciuta per i sui ruoli cinematografici ma anche per la presenza in reality molto seguiti come Grande Fratello Vip, Pechino Express, e L'isola dei famosi. A Monica Setta, l'attrice racconta la storia turbolenta con il figlio, che l'ha portata a subire numerose aggressioni, tanto fisiche quanto verbali. Il motivo del litigio, esploso poi anche in furti e minacce di morte, sarebbe legato al tentativo del figlio della Clery di vendere una nuda proprietà all'insaputa della madre. Il tradimento così come le continue aggressioni e minacce hanno portato l'attrice parigina a tagliare ogni rapporto con l'erede. Ma non è tutto. A Monica Setta, Corinne Cléry denuncerebbe anche il ruolo avuto da Serena Grandi, che, stando a quanto si legge su Today, ha ricevuto anche una diffida legale.

Altra ospite di Storie al bivio show è Francesca Pascale, che recentemente è apparsa come co-conduttrice al fianco di Michele Foresta (in arte Mago Forest) in un episodio dell'ultima stagione di GialappaShow. Per la Pascale, l'ospitata a Storie al bivio show diventa l'occasione per ricordare Silvio Berlusconi a due anni dalla scomparsa, regalando al pubblico dettagli più intimi e personali della loro storia d'amore, come la prima notte insieme ad Arcore o il rimpianto costante e imperituro di non aver avuto l'occasione di dirgli addio prima della morte. Francesca Pascale parla anche del perché non ha mai voluto sposare Berlusconi e si confida anche sulla gelosia che ha reso la loro relazione tutt'altro che piatta e noiosa.

Arianna Rapaccioni Mihajlovic - moglie di Sinisa Mihajlovic, calciatore serbo morto nel 2022 a causa di una leucemia mieloide acuta - ricorderà con Monica Setta la storia d'amore col calciatore che ha giocato con la maglia della Lazio, dell'Inter e della Sampdoria. Il racconto si rivelerà essere molto toccante, dal momento che la donna racconterà a Storie al bivio show anche gli anni della malattia, la battaglia costante per inseguire la guarigione, ma anche i momenti di luce in mesi che invece sembravano essere avvolti dalla disperazione.

Infine, tra le donne presenti al primo episodio di Storie al bivio show c'è anche l'avvocato pugliese Nancy Dell'Olio, che "denuncerà" un comportamento inappropriato da parte del governatore Michele Emiliano che non solo l'ha fatta sentire a disagio, ma ha fatto cadere un'ombra sulla sua integrità professionale.

Chi è l'ospite maschile del primo episodio di Storie al bivio show?

Come è facilmente intuibile, tutta l'attenzione del pubblico è concentrata sul primo personaggio maschile che si siederà davanti a Monica Setta per rispondere alle sue domande e raccontare se stesso. Il primo ospite di Storie al bivio show è Al Bano, che al microfono della conduttrice non nasconde niente. Né il dolore mai sopito per la perdita della figlia Ylenia né l'onta che ancora porta sulle spalle a causa delle accuse che lo hanno visto protagonista nel corso degli anni. Il cantante racconta la sua carriera, ricordando i difficili tempi dell'inizio, quando era difficile persino mettere insieme il pranzo con la cena.

Al Bano, inoltre, non si preoccupa di nascondere la sua cocente delusione per essere stato escluso dagli ultimi Festival di Sanremo e di sentirsi quasi "vittima" di. Al Bano non si sbilancia nemmeno sulla possibilità di tornare a calcare palco dell'Ariston, vista la portata della sua delusione degli ultimi anni.