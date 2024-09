Occhiali e cicatrice: per Maria Rosaria Boccia il Tapiro di Striscia è "personalizzato"

Ascolta ora 00:00 00:00

Torna Striscia la Notizia: questa sera, a partire dalle 20.35 – subito dopo il TG5 - parte una nuova stagione del tg satirico ideato da Antonio Ricci, giunto alla sua 37esima edizione. Una ripartenza con il botto, considerando che il primissimo Tapiro d’Oro andrà a Maria Rosaria Boccia, protagonista dell’infinita vicenda che ha portato alle dimissioni dell’ormai ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

La consegna del Tapiro

Come sempre, a consegnare il famigerato Tapiro sarà Valerio Staffelli che si recherà personalmente da Maria Rosaria Boccia, la 41enne di Pompei, ormai al centro delle cronache da qualche settimana. Naturalmente, il tg satirico di Canale 5 non ha lasciato nulla al caso e, così, il Tapiro d'Oro consegnato a Maria Rosaria Boccia è stato personalizzato: indossa gli ormai celebri occhiali con telecamera, che Boccia aveva “esibito” anche in Parlamento. Sulla fronte porta una cicatrice simile a quella di Sangiuliano.

E ancora, al naso sfoggia un anello d'oro, un riferimento alla fede nuziale che – secondo l'ex ministro della Cultura – la donna gli avrebbe sottratto e nascosto. Infine, tra le terga, la Chiave d'oro di Pompei, ricevuta da Sangiuliano mentre Boccia era seduto al suo fianco durante la cerimonia di conferimento dell’onorificenza. Come se non bastasse, la chiave nel Tapiro aziona un carillon con la melodia di Passion Flower, evocando il ricordo del loro soggiorno insieme a Sanremo, la città dei fiori.

Le parole di Boccia

Maria Rosaria Boccia, raggiunta nella capitale dall’inviato Valerio Staffelli, ha negato di aver fatto sparire la fede nuziale dell’ormai ex ministro Sangiuliano: “Non l’ho presa io, però anche questo verrà chiarito nelle sedi opportune”, ha tuonato. Poi, quando Staffelli – impressionato dalla lunghezza delle unghie della Boccia ha chiesto cosa sia successo a Sangiuliano (apparso nell’ormai nota intervista al TG1 con una cicatrice in fronte), lei ha risposto: “Vogliamo fare una prova? Simuliamo con lei…”. Infine, “l’attapirata” nega categoricamente anche qualsiasi legame con il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Di conseguenza, sarebbe falsa anche la voce secondo cui il trapianto di capelli - a cui il ministro si è sottoposto qualche mese fa - fosse volto a nascondere le ferite riportate alla testa in seguito ad un litigio. Insomma, l’appuntamento con, questo il titolo nella versione estesa che cambia di anno in anno, è per questa sera alle 20.35.