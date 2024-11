La Talpa, format e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla prima puntata

È tutto pronto per la prima puntata de La Talpa. Questa sera, a partire dalle 21.30, dopo ben sedici anni, torna su Canale 5 l’appuntamento con il reality “dell’investigazione”. Al timone, una conduttrice d’eccezione, pronta a vivere questo nuovo capitolo professionale. Stiamo parlando di Diletta Leotta che, proprio ieri sera, lunedì 4 novembre, ha fatto ingresso nella Casa del Grande Fratello per fare uno scherzo ai concorrenti. L’annuncio era arrivato qualche mese fa, in occasione della presentazione dei palinsesti in casa Mediaset, quando l’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi aveva dato qualche anticipazione. Ad attenderci, infatti, ci sarà un’edizione innovativa, con le puntate che avranno delle anticipazioni esclusive sulla piattaforma Mediaset Infinity. A partire da giovedì 7 novembre, invece, partirà La Talpa Detection, un format speciale, creato appositamente per la piattaforma online, che ogni settimana anticiperà la trasmissione televisiva. Il programma offrirà un’anteprima concentrata sugli aspetti investigativi.

Il format e le anticipazioni della puntata

“Possiamo definirlo come un programma tridimensionale. C’è una parte di spionaggio, di fatto, dove si trasformano in detective e tutti cercano di capire un po’ chi è La Talpa, poi c’è una parte di azione pure, perché hanno fatto delle cose (…) Missioni e prove al limite dell’essere umano e della sopportazione umana” aveva svelato Diletta Leotta, qualche giorno fa, ospite in studio da Silvia Toffanin a Verissimo. Poi, aveva aggiunto: “E poi c’è una parte molto più emotiva, sentimentale, dove poi ho avuto la possibilità anche di entrare in contatto con loro, di conoscerli meglio”. I partecipanti affronteranno una serie di prove, e superandole avranno l’opportunità di incrementare il montepremi finale, che andrà a crescere di sfida in sfida. Ma non sarà semplice: tra di loro si nasconde un sabotatore, la Talpa, che cercherà di ostacolare i compagni senza mai rivelarsi. Questo insider, scelto in segreto dalla produzione, agirà nell’ombra, mantenendo nascosta la propria vera identità.

Al termine di ogni puntata, i concorrenti dovranno completare un test per cercare di scoprire chi sia la Talpa. Dovranno basarsi su dettagli significativi: il comportamento tenuto nelle prove, l’abbigliamento, e il modo di interagire con gli altri. Il partecipante che si allontanerà maggiormente dall’identikit della vera Talpa sarà eliminato dal gioco. I concorrenti vivranno nella Villa delle Spie, una dimora storica affacciata sul lago di Monterosi, in provincia di Viterbo. A questo proposito, la padrona di casa aveva spiegato: “Questa tridimensionalità la portiamo anche in video, perché non ci sarà uno studio, ma c’è questa Corte delle Spie e la Villa delle Spie. La Villa delle Spie, dove loro vivono, quindi c’è anche il reality e il momento in cui interagiscono tra di loro”. E ancora: “E poi alla Corte delle Spie, invece, la parte in cui c’è l’interazione con me e soprattutto c’è il test finale con gli eliminati. (…) Viene eliminata la persona che risponde a più domande sbagliate sull’identità della talpa. Quindi di fatto devi essere proprio bravo a riuscire a capire immediatamente chi può essere la talpa”.

Nonostante si tratti soltanto della prima puntata, già questa sarà, ci sarà una discussione. I protagonisti? Gilles Rocca e Marina La Rosa. A quanto pare, infatti, i concorrenti una volta arrivati nella villa di Viterbo, avrebbero avuto qualche incomprensione. In particolare, l’ex gieffina avrebbe mostrato una leggera insofferenza nell’ascoltare le motivazioni che avrebbero spinto Gilles a partecipare al reality. Tuttavia, Rocca pare avere dalla sua il resto del gruppo. Per questo motivo, sarà proprio lui a decidere a chi assegnare le anfore, che possono offrire l’opportunità di conquistare un’immunità per la prova oppure la croce di dover abbandonare il programma all’istante. Inoltre, nella prima puntata, i concorrenti saranno impegnati in una prova di coraggio, affrontando le fiamme per recuperare alcune monete roventi.

I concorrenti

Tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo e non solo. Per le donne, a catturare l’attenzione è sicuramente il nome di Veronica Peparini, la ballerina e coreografa, in coppia con il compagno e padre dei suoi figli, Andreas Muller. Altro nome di spicco, Ludovica Fresca, ex velina e ora opinionista. E ancora, la schermitrice, già campionessa olimpica, Elisa di Francisca; Orian Ichaki, modella israeliana e “madre natura” nell’ultima stagione di Ciao Darwin e la conduttrice Lucilla Agosti. Infine, a chiudere il cerchio delle donne, direttamente dalla prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa.

Sul versante uomini, oltre all’ex ballerino di Amici, troviamo il pilota Marco Melandri e l’attore Andrea Preti.

