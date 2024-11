Torna "La Talpa": il cast ufficiale e tutto quello che c'è da sapere

I punti chiave I concorrenti

Il momento è finalmente arrivato: dopo ben sedici anni dall'ultima messa in onda, La Talpa è pronta a fare il suo ritorno su Canale 5. Questa sera, martedì 5 novembre, alle 21:30, andrà in onda la prima puntata del reality che, tra misteri, equivoci, prove, sospetti ed emozioni, intratterrà il pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Al timone, una conduttrice d’eccezione, Diletta Leotta, pronta a vivere questo nuovo capitolo professionale. Ad attenderci, un’edizione innovativa, con le puntate che avranno delle anticipazioni esclusive sulla piattaforma Mediaset Infinity. A partire da giovedì 7 novembre, invece, partirà La Talpa Detection, un format speciale, creato appositamente per la piattaforma online, che ogni settimana anticiperà la trasmissione televisiva. Il programma offrirà un’anteprima concentrata sugli aspetti investigativi.

I protagonisti de La Talpa vivranno insieme per 6 settimane e affronteranno diverse prove che permetteranno loro di accrescere il montepremi finale. L’obiettivo rimane uno: scoprire chi è il sabotatore, nonché La Talpa. Tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo e non solo.

Gilles Rocca

Attore, regista e imprenditore romano, classe 1983, Gilles Rocca è tra i nuovi concorrenti de La Talpa. Dopo una breve carriera nel calcio, ha trovato il suo posto nel mondo dello spettacolo, partecipando a serie tv di successo come Carabinieri, Don Matteo, RIS e Distretto di Polizia. Nel 2016, si è distinto anche dietro la macchina da presa, vincendo il Premio Massimo Troisi per il cortometraggio Casting Die-Rector. Due anni dopo, ha realizzato Duchenne, un docufilm dedicato alla distrofia muscolare, premiato ai Tulipani di Seta Nera. Nel 2021, Gilles ha partecipato a L'Isola dei Famosi, e oggi è nuovamente sotto i riflettori, non solo per la sua carriera, ma anche per la sua vita privata. Dopo una relazione durata 14 anni con Miriam Galanti, a gennaio 2024, ha ufficializzato il suo nuovo amore con la sua attuale compagna, l'attrice Roberta Mastromichele.

Lucilla Agosti

Lucilla Agosti, nata l'8 settembre 1978 a Poggibonsi e cresciuta a Milano, è un volto noto della televisione e della radio italiane. Dopo la sua formazione come attrice, ha fatto il suo debutto nei primi anni duemila come conduttrice di programmi musicali in tv. In quegli anni ha anche recitato in film come La febbre di Alessandro D'Alatri e Il seme della discordia di Pappi Corsicato. Nel 2010, è entrata nel cast di Distretto di Polizia 10, interpretando l'ispettore Barbara Rostagno, e qualche anno più tardi ha condotto Mistero su Italia 1 al fianco di Jane Alexander. La sua carriera è proseguita anche in radio, dove attualmente è alla guida di Cari Amici di R101. Nel suo percorso televisivo, è stata anche opinionista a L’Isola dei Famosi e conduttrice di Italian Academy 2 su Rai 2. Mamma di Cleo (nata nel 2011), Diego (2013) e Alma (2017), Lucilla ha condiviso una lunga relazione di 14 anni con Andrea Romiti, padre dei suoi tre figli. Oggi è legata a Vanni Oddera, ex campione di freestyle motocross.

Alessandro Egger

Alessandro Egger, nato a Belgrado nel 1991, è un modello e attore di origini italo-serbe, noto per aver iniziato la sua carriera giovanissimo come testimonial in spot pubblicitari, diventando persino il volto delle celebri barrette Kinder. Con il tempo, la sua carriera si è ampliata grazie alla passione per la moda e la recitazione: è apparso in serie televisive come Alex & Co., School Hacks e Monica Chef, trasmesse su Disney Channel. Modello per brand di alto profilo come Versace e Dolce & Gabbana, Alessandro, nel 2021, ha anche preso parte del film House of Gucci, al fianco di Lady Gaga e Al Pacino. Nel 2022, ha partecipato a Ballando con le Stelle, dove ha mostrato le sue abilità di ballerino. Attualmente, sarebbe legato sentimentalmente alla modella Madalina Doroftei.

Elisa di Francisca

Elisa Di Francisca, ex schermitrice italiana specializzata nel fioretto, ha lasciato il segno nello sport conquistando due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012, sia nella competizione individuale sia a squadre. La sua brillante carriera sportiva, che l’ha vista trionfare anche con un argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e vincere la Coppa del Mondo nel 2011 e nel 2015, si è conclusa con il ritiro nel 2020. Classe 1982, Elisa non ha solo brillato nello sport: nel 2013 ha partecipato come “proclamatrice degli artisti” al Festival di Sanremo e ha vinto Ballando con le Stelle, in coppia con Raimondo Todaro. Il 4 settembre 2019, Elisa si è sposata con Ivan Villa, con cui ha due figli, Ettore e Brando.

Ludovica Fresca

Nata a Napoli il 15 novembre 1992, lascia la sua città dopo la maturità per trasferirsi a Milano, dove inizia gli studi in Giurisprudenza. La sua carriera nel mondo dello spettacolo prende avvio con la partecipazione a Miss Italia e, poco dopo, con il ruolo di velina a Striscia la Notizia, al fianco di Irene Cioni. Nello stesso periodo co-conduce anche Paperissima Sprint, divenendo di fatto un volto noto al pubblico. Nel 2017, conduce insieme a Simone Rugiati il programma Street Food Battle su Italia 1, una competizione tra i migliori food trucker italiani. Oggi, oltre a essere influencer, mantiene vivo il suo legame con il piccolo schermo partecipando spesso a trasmissioni Mediaset di attualità. Ha inoltre recitato in serie come Svegliati amore mio, La fuggitiva, Deep Six e Athena Saves Christmas.

Orian Ichaki

Orian Ichaki è una modella e attrice israeliana con oltre 50 mila follower su Instagram, conosciuta per aver interpretato il ruolo di Madre Natura in alcune puntate di Ciao Darwin 9 - Giovanni 8,7 nel 2024. Figlia della terapista e numerologa Roital More e dell’imprenditore Guy Ichaki, è nata e cresciuta a Herzliya, in Israele, prima di trasferirsi in Italia per seguire nuove opportunità nel mondo della moda. Orian è anche imprenditrice: insieme al fratello minore Ran ha fondato un marchio di gioielli che porta il loro nome. Negli ultimi anni, è diventata il volto di campagne pubblicitarie per grandi brand, consolidando la sua presenza come modella professionista. Riservata sulla sua età, è anche un’amante dei viaggi e delle avventure, con una passione per la scoperta di nuovi luoghi e culture.

Marina La Rosa

Marina La Rosa, nata a Messina il 21 gennaio 1977, ha raggiunto la notorietà partecipando alla prima edizione del Grande Fratello, che le ha aperto le porte nel mondo dello spettacolo. Dopo questa esperienza, ha studiato recitazione e ha preso parte a numerosi programmi televisivi. Nel 2002, ha fatto una comparsa nella famosa soap americana Beautiful e, l’anno successivo, ha ottenuto ruoli in Carabinieri 2 e Un posto al sole. Ha anche debuttato a teatro e nel 2005 si è lanciata nella conduzione televisiva. Durante la stagione 2016-17, è stata opinionista per Il giallo della settimana, spin-off di Quarto Grado, su TgCom24. La sua carriera ha spaziato tra televisione, teatro e radio, culminando nel secondo posto a L'Isola dei Famosi 2019, dietro a Marco Maddaloni. Marina ha condotto Vita in crociera e il programma radiofonico Trash Parade su Radio Domani, oltre a partecipare come opinionista a Mai dire Talk. Marina è stata sposata con Guido Bellitti, con cui ha avuto due figli, Andrea Renato e Gabriele, prima della separazione avvenuta nel 2021. Oggi è tra i concorrenti di La Talpa, portando con sé una lunga esperienza televisiva e un grande carisma.

Marco Melandri

Marco Melandri è nato a Ravenna il 7 agosto 1982 e si avvicina al mondo del motociclismo sin da giovanissimo, diventando pilota professionista. Ha conquistato il titolo di campione italiano con le minimoto nel 1992 e nel 1994. Proseguendo la sua carriera, ha debuttato in Classe 125, diventando il più giovane pilota a vincere un Gran Premio di motociclismo ad Assen. Nel 2002 ha trionfato nel Campionato del Mondo di Classe 250, e l’anno successivo è passato alla MotoGP. Dopo una serie di successi, nel 2011 ha fatto il suo ingresso nel Mondiale Superbike, chiudendo la prima stagione al secondo posto. Considerato uno dei piloti italiani più vincenti nella storia della Superbike, ha annunciato il ritiro dalle competizioni nel 2019. Durante la sua carriera, ha incontrato Manuela Raffaetà, dalla quale ha avuto una figlia, Martina, nel 2014. Nel 2022, dopo il ritiro, ha partecipato come concorrente alla sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi, vinta da Nicolas Vaporidis.

Andrea Preti

Andrea Preti è nato a Copenaghen il 21 gennaio 1988 da padre danese e madre italiana, ma si è trasferito in Italia all'età di 17 anni. Sin da bambino ha coltivato il sogno di diventare attore, e dopo aver studiato recitazione a New York, ha ottenuto la sua prima grande opportunità nel 2013 con la fiction di Canale 5, Furore. Nel 2014, ha iniziato a esplorare anche la regia, dirigendo e recitando nel film One More Day, che ha vinto il primo premio al Festival del Cinema Italiano a Mosca nel 2015. Andrea ha partecipato come concorrente all'undicesima edizione dell'Isola dei Famosi nel 2016 e ora è pronto a tornare sul piccolo schermo come concorrente de La Talpa. Nella vita ha ricoperto varie posizioni lavorative, tra cui cameriere, barman e modello, ma la recitazione è sempre stata la sua vera passione. È noto anche per aver recitato accanto ad Alessandro Gassman in Un professore; tuttavia, rimangono ignoti i dettagli sulla sua vita privata.

Veronica Peparini e Andreas Muller

Partecipano in coppia come unico concorrente. Andreas Muller è nato a Singen, in Germania, il 2 giugno 1996, ma è cresciuto a Fabriano, nella provincia di Ancona. Fin da piccolo ha nutrito una grande passione per la danza, che lo ha portato a trionfare nella sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante il suo percorso nel talent show, Andreas ha incontrato Veronica Peparini, coreografa e ballerina che ricopriva il ruolo di insegnante nella scuola più famosa d’Italia. Veronica, nata a Roma il 25 febbraio 1971, ha avuto una carriera brillante, collaborando con artisti di fama sia italiana che internazionale. Nel marzo 2024, il loro amore è stato coronato dalla nascita delle due gemelline, Penelope e Ginevra.

Veronica è anche madre di Daniele e Olivia, nati da una precedente relazione.

Questi sono i concorrenti ufficiali de La Talpa; a questo punto, non ci resta che attendere per l’inizio di questa nuova edizione del reality.