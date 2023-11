Bobo Tv, irrompono Le Iene: "Modulo di divorzio da Adani, Cassano e Ventola", la reazione

Tra Tapiri d'oro, post criptici sui social network e interruzioni in diretta streaming, la Bobo Tv continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica, L'addio di quelli che sono stati, oltre a Christian Vieri, i tre pilastri della trasmissione, ovvero Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, ha fatto parecchio clamore, soprattutto per il cambio repentino e radicale a cui hanno dovuto far fronte i numerosissimi fan del vecchio format.

Dopo l'annuncio di Vieri, le parole di Adani e il breve commento di Cassano a Striscia la Notizia è partita la nuova programmazione sul canale Twich dell'ex attaccante dell'Inter. Il "Bobo Vieri Talk Show" ha aperto ufficialmente i battenti, con contenuti molto diversi rispetto al passato, dato che, forse per strizzare l'occhio a un pubblico più giovane, nella trasmissione vengono ospitati di volta in volta youtuber e content creator che hanno già un discreto seguito sui principali social. L'argomento resta sempre il mondo del calcio, ma rivisitato con una diversa chiave di lettura e di conseguenza con un target di pubblico differente. Alcuni hanno apprezzato le novità, dicendosi soddisfatti del cambiamento, ma tanti altri, soprattutto tra gli "storici" affezionati della Bobo Tv, non hanno lesinato stoccate incassate in malo modo dallo stesso Vieri. Nel polverone sollevato dalle polemiche di questi giorni non potevano non infilarsi anche Le Iene, che hanno fatto irruzione durante la diretta streaming per ironizzare sulla vicenda.

"Voglio farti solo una domanda" , dice l'inviato del celebre programma televisivo di Italia Uno dopo aver rivelato la sua identità. "Innanzitutto complimenti per questa nuova trasmissione dove si parla di calcio, e seconda cosa volevo chiederti se conosci i divorzi veloci, noi siamo qui per aiutarti" . "Io non devo divorziare..." , replica Vieri. "Sono una pratica nuova per velocizzare i divorzi" , aggiunge l'inviato. "Ma perché vieni da me?" , domanda Bobo. "Per i tuoi ex compagni. Noi ti diamo un modulo di divorzio veloce così chiudiamo tutto e nessuno parla più di questa storia" .

L'ex attaccante dell'Inter riceve il modulo e tenta inizialmente di opporre resistenza con un sorriso imbarazzato, poi sta al gioco. L'inviato insiste affinché anche Vieri legga con lui il documento: "Il diretto interessato dichiara lo scioglimento del matrimonio. Motivazione della separazione: A) Ventola è sempre ubriaco, B) Ronaldo è più forte di Messi, C) Come dice Corona per questioni economiche e di potere e D) un riferimento ad Adani. Qual è?" . "Nessuna delle quattro" , replica un imbarazzato Vieri mentre restituisce il foglio al suo interlocutore. "Ma non vuoi almeno firmare perché così non si parli più di questa storia?" , insiste l'inviato. "Non firmo niente se non c’ho il mio avvocato" , replica Bobo.

"Ragazzi io non parlo di queste cose" , dice ancora l'ex calciatore, con riferimento alle parole di Cassano a Striscia. "Allora ti spiego, le cose che succedono dentro lo spogliatoio, rimangono nello spogliatoio. Quindi… puoi fare tutte le domande che vuoi. Io dico che quello che succede lì rimane" , conclude.