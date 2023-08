Temptation Island 2023, le pagelle: "l’assurdità" di Federico (voto 3), la tenerezza di Daniele (voto 8)

Sono finalmente arrivate a destinazione le ultime due coppie che hanno saputo resistere fino alla fine di questo viaggio nei sentimenti targato Temptation Island e guidato dal conduttore Filippo Bisciglia. Così, nella puntata di lunedì sera abbiamo assistito al "falò di confronto" tra Ale e Federico e a quello tra Vittoria e Daniele; i primi hanno scelto di abbandonare separatamente il programma esattamente come Vittoria e Daniele. Inoltre, a distanza di un mese, abbiamo scoperto cosa è accaduto tra i protagonisti di questa edizione una volta abbandonato il villaggio dell’Is Morus Relais.

Ecco le pagelle dell’ultima puntata.

Le coppie rimaste

Vittoria e Daniele - LUI voto 8; LEI voto 4

Dal giorno zero attendiamo soltanto una risposta: Daniele vorrà un figlio entro novembre? Dal responso del fidanzato sarebbe dipeso l’evolversi della relazione con Vittoria dalla durata di quasi 5 anni. Poi, eccetto qualche insulto da parte di Vittoria per il “suo” Chiofalo 2.0 e qualche moina tra Daniele e la single Benedetta non abbiamo visto nulla per gran parte del programma; tutto questo fino a quando la fidanzata non si è avvicinata al tentatore Edoardo. È a questo punto che – una volta fatto fuori Mirko – Daniele (forse non volendo fare sentire la mancanza del suo “collega” ai telespettatori) decide di far volare e prendere a calci gli oggetti dell’Is Morus Relais. D’altronde, la sua fidanzata dall’altra parte del villaggio pare flirtare senza remore alcuna con il single Edoardo (e pensare che voleva un figlio). Per il “povero” Daniele, dopo infiniti minuti che l’hanno visto protagonista di un monologo in cui non ha proprio rivolto parole carine per la sua “dolce metà”, è arrivato un altro video nel Pinnettu: “Sono stata meglio con te in 15 giorni che negli ultimi due anni”, dice Vittoria al single. Insomma, tutti noi siamo fermi allo sguardo incredulo e deluso di Daniele che guarda impietrito lo schermo che mostra una porta chiusa per un’ora e quaranta con la scritta: “All’interno della casa dei single non ci sono le telecamere” e con un amaro sottofondo (per il fidanzato) che non lascerebbe spazio a dubbi: baci e coccole tra Vittoria e il tentatore. Tuttavia, il colpo di scena, Vittoria si sente in colpa e - come se non bastasse - anche “arrabbiata”. È a questo punto che il fidanzato, dopo aver tirato un pugno alla porta ed essersi fatto fasciare la mano, chiede il falò di confronto. Così, ha avuto inizio un faccia a faccia con un’evidente freddezza da parte di Vittoria che, addirittura, sostiene di avere valorizzato Daniele “come uomo”. Da parte sua, il fidanzato non è riuscito a mascherare la delusione e l’amarezza di fronte ad una compagna che gli ha lasciato intendere di non volere più stare con lui e, alla fine, ha ammesso di essersi baciata con un altro. Dunque, l’inevitabile: i due decidono di uscire separati, mettendo la parola fine alla loro relazione. Forse Daniele non aveva poi così torto nel non sentirsi pronto e sicuro ad avere un figlio con Vittoria. Meglio tardi che mai.

Ale e Federico - LUI voto 3; LEI voto 8

Federico sin dall’inizio di questa esperienza si è guadagnato il posto di peggior fidanzato di questa edizione; molti di noi ancora ricorderanno la convinzione di Federico nel ribadire quanto – a detta sua - Ale fosse pronta a dipingere con la lingua tutto il prato di rosso per lui. Dal canto suo, la fidanzata ha fatto in fretta (e per fortuna) a prendersi una rivincita baciando il single Lollo. Ad ogni modo, però, il fidanzato – per volere di Ale – era totalmente ignaro del feeling tra la sua compagna e il tentatore. Poi, la chiamata per Ale nel Pinnettu per vedere un video del fidanzato “avvinghiato” alla single Carmen che, probabilmente se non fosse stata sotto contratto, l’unica cosa che avrebbe voluto fare sarebbe stata scappare, dal momento che addirittura definisce Federico “inquietante”. Ci hanno visto lungo i compagni di avventura che hanno rimarcato quanto ormai il programmatore di Trieste fosse lì per “farsi una vacanza”. Dunque, il momento che tutta Italia aspettava: Federico per volere di Ale viene a conoscenza di quanto accaduto tra la fidanzata ed il single Lollo. Nonostante questo, Federico continua a sottolineare quanto poco gli interessi e addirittura, si permette di dire anche: “Temo che lei piangerà quando vedrà che non ho alcuna reazione a queste cose”. Ad aggravare la posizione del fidanzato anche le parole che ha continuato a riservare per Ale, definendola come “sua sorella”, oltre che l’atteggiamento nei confronti della single Carmen. Così, per la seconda volta, Ale chiede il falò di confronto immediato. Un falò iniziato a suon di “dolci parole”: “Hai finito di fare l’uomo senza p***e, mi fai schifo”, ha esordito lei, dinanzi ad un Federico che prima è rimasto in silenzio e poi ha cercato di arrampicarsi sugli specchi. Poi, a rendere perfettamente il pensiero di tutti noi, Filippo Bisciglia che piccato ha detto: “Federico ma ti rendi conto che lei (Ale ndr) si sente presa in giro?” e poi ha continuato: “Fuori ti saresti dovuto rendere conto di questa cosa”. È a questo punto che i due hanno deciso di uscire separati dal programma. Insomma, l’impressione è che Ale abbia semplicemente scansato un fosso; lui, forse, avrà tempo di rendersene conto. Almeno che gli possa servire da insegnamento.

Le coppie un mese dopo

Perla e Mirko – voto “Coerenza, ma il tatuaggio di coppia è forse troppo”

Dopo una serie di scambi di accuse reciproche i due hanno iniziato ad avvicinarsi alla single Greta e al tentatore Igor. Poi, dopo il falò di confronto voluto dal fidanzato, hanno deciso di uscire separati e di proseguire la conoscenza con i rispettivi tentatori conosciuti nel corso dell’esperienza. A distanza di un mese, Perla e Mirko hanno confermato la loro scelta e non si sono mai più rivisti: Mirko e Greta si dicono innamorati e hanno deciso di tatuarsi una frase insieme: “I tuoi occhi, la mia cura”; allo stesso modo, Perla e Igor hanno proseguito la loro frequentazione fuori dal programma.

Gabriela e Giuseppe – voto “Se ci credono loro”

Entrato nel villaggio dei fidanzati, l’American boy si è lasciato andare con la single Roberta; dal canto suo, Gabriela, ha deciso di vendicarsi con il tentatore Fouad. Dopo un primo falò di confronto in cui i due avevano deciso di uscire separati, Giuseppe ha chiesto di rivedere Gabriela per confessarle il suo amore e per rivelarle il suo tradimento. Così, i due hanno lasciato Temptation Island insieme. A distanza di un mese, la coppia più discussa di questa edizione dice di avere ritrovato il sereno e di avere imparato tanto da questa esperienza.

Isabella e Manu – voto “Avevamo pochi dubbi”

A seguito di una partenza turbolenta, Isabella ha subito chiesto di vedere il suo Manu in un falò di confronto immediato. I due hanno scelto di uscire insieme da Temptation. A distanza di un mese, Manu e Isabella hanno confermato la loro scelta e così, progettano una vita insieme.

Francesca e Manuel – voto “Speriamo che lei non ci ricaschi”

Arrivata nel villaggio, Francesca scopre il tradimento di Manuel e, naturalmente, ne rimane profondamente ferita; se la fidanzata in un primo momento soffre, successivamente – nonostante il dolore – trova la forza di ricominciare. Poi, è proprio lei a chiedere il falò di confronto immediato e insieme hanno deciso di porre fine alla loro relazione. A distanza di un mese, nonostante i due si siano rivisti per un ulteriore chiarimento, Francesca e Manuel hanno riconfermato la scelta fatta all’interno di Temptation. Tuttavia, lui dice di avere avuto dei ripensamenti, anche se non vuole avvicinarsi per il bene di lei.

Alessia e Davide – voto “L’avevamo detto”

Davide arrivato nel villaggio, vede l’avvicinamento della fidanzata ad uno dei single, che per una strana coincidenza ha il suo stesso nome. Così, il fidanzato chiede di incontrare Alessia e alla fine i due hanno deciso di tornare a casa insieme. A distanza di un mese - per volere di Davide – i due hanno pensato di prendersi una pausa per riflettere, augurandosi nel frattempo di vivere un futuro insieme.

Vittoria e Daniele – voto “Chi vivrà vedrà”

A distanza di un mese, Vittoria e Daniele sono rimasti fermi nella decisione presa. Tuttavia, lei parrebbe essere quasi pronta ad un riavvicinamento dal momento che si dice ancora innamorata di lui. Daniele, invece, è ancora profondamente deluso e sostiene che la rottura sia definitiva.

Ale e Federico – voto “Speriamo che nessuno ritorni sui propri passi”

A distanza di un mese, i due non si sono più rivisti. Ale ha spiegato a Filippo di stare bene, nonostante si sia mostrata visibilmente provata. Poi, ha confessato che con il single Lollo una volta usciti dal programma si sono sentiti, ma non è successo nulla. Federico, invece, si sente convinto della scelta fatta e si augura di trovare maggiore intraprendenza.

Conduttore e ascolti

Filippo Bisciglia - voto 10

Un plauso va sicuramente al conduttore Filippo Bisciglia che ha guidato magistralmente questa edizione, sapendo cogliere alla lettera l'insegnamento di “Queen Mary” e adottando così, "una tv della sottrazione": mai una parola fuori posto, ma soltanto la frase giusta nel momento giusto volta a favorire il twist narrativo che lo spettatore attende con ansia. Insomma, impeccabile nel ruolo affidatogli.

Chiusura con il botto per il docu-reality di Canale 5 che per l’ultima puntata ha registrato ascolti pari al 28.1 % di share.