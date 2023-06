"Se le chiedo di leccare il prato...". Esplode la polemica su Federico a Temptation Island

A poche ore dall'inizio di Temptation Island una delle coppie è già al centro dell'attenzione dei social: quella composta da Federico e Alessia. I due, entrambi 31 anni, sono approdati in Sardegna per cercare di salvare un rapporto ormai spento. Ma se Alessia si è dimostrata pronta a combattere per il loro amore, Federico è apparso già più incline a dire addio alla compagna. I suoi toni, però, derisori e freddi non sono affatto piaciuti ai telespettatori e la polemica è divampata sul web.

Le parole di Federico

Sin dal primo confessionale, Federico ha ammesso di non essere più innamorato di Alessia: " Non sono sicuro di provare per lei, quello che lei prova per me. Non gliel'ho mai detto in faccia, ma non l'ho nemmeno mai negato ". Parlando con gli altri fidanzati presenti nel villaggio, il 31enne c'è però andato giù pesante con i commenti sulla compagna: " Lei è persa. Se le dico, Alessia se mi pitturi tutto il prato di rosso con la lingua, ci sposiamo, lei lo fa. Viene qua e pittura tutto il prato con la lingua ". Con toni decisamente derisori, Federico ha poi ammesso di non essere più coinvolto fisicamente da Ale: " Eppure è una bella ragazza, non mi dà il fuoco. Non ho nessuna voglia di andarci a letto, non ho nessuna voglia di farci niente. Andiamo a cena fuori e non so di cosa parlare ".

Le lacrime di Alessia

Dopo avere visionato il video nel pinnettu e avere visto altri filmati durante il falò con Filippo Bisciglia, Alessia è crollata. " Allora che cosa è venuto a fare qui, se non è innamorato doveva dirlo. È uno schifoso. Che schifo, uno schifo totale", ha detto in lacrime la fidanzata di Federico, parlando del programma e della scelta di partecipare: "Speravo mi dimostrasse qualcosa qua. Dovrei mollarlo e farmi la mia vita. Non lo faccio, perché sono cretina". Le altre compagne di avventura hanno provato a consolarla, ma Alessia è apparsa molto demoralizzata dal comportamento del compagno.

La polemica social