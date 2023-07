Il reality dei sentimenti fa il doppio: arriva Temptation Island Winter

Temptation Island è pronta a perdere la sua connotazione estiva per conquistare i telespettatori in una nuova versione, quella invernale. Visti gli ascolti delle prime due puntate del reality dei sentimenti, Mediaset ha deciso di raddoppiare l'offerta dedicata al popolare programma, che è uno dei format più amati della tv. In occasione della presentazione dei nuovi palinsesti televisivi, Piersilvio Berlusconi ha svelato, tra le altre novità, che tra dicembre e gennaio su Canale 5 andrà in onda Temptation Island Winter.

Le novità della versione invernale

La formula dell'edizione invernale del reality dei sentimenti dovrebbe restare la stessa di sempre: coppie di fidanzati, tentatori e tre settimane per decidere se uscire dal programma in coppia, da single o con uno dei tentatori. La produzione del programma rimane saldamente affidata alla Fascino di Maria De Filippi, che da dieci anni realizza Temptation Island. La vera novità potrebbe essere, invece, rappresentata dalla location. Attualmente il programma si svolge nel resort Is Morus Relais, situato a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, ma la versione invernale potrebbe traslocare in un luogo più consono alla stagione. " Non so saranno sulla neve, è ancora tutto da decidere" , ha ironizzato l'Ad di Mediaset e c'è da scommettere che per Maria De Filippi e la produzione questa sia l'occasione giusta per dare una sferzata al format.

Chi sarà il conduttore?

Mistero anche sulla conduzione del programma. Filippo Bisciglia, attuale presentatore di Temptation Island, piace moltissimo al pubblico e ha saputo fare suo il format più di altri suoi predecessori (Alessia Marcuzzi e Simona Ventura). Ma se l'ex gieffino guiderà anche l'edizione invernale del reality dei sentimenti è impossibile saperlo al momento. Qualcosa potrebbe emergere al termine dell'edizione estiva che si protrarrà ancora per alcune settimane.

Per quanto riguarda le tempistiche, la realizzazione della prima edizione di Temptation Island Winter inizierà a fine agosto con la ricerca della location e i casting per le coppie di fidanzati, i tentatori e le tentatrici. Non è escluso che, in questa seconda edizione, entrino anche coppie vip scartate invece per la versione estiva. Ad ogni modo, la messa in onda le programma dovrebbe essere prevista dopo le festività natalizie, massimo nelle prime settimane del nuovo anno, per iniziare con il botto la stagione televisiva 2024. E l'entusiasmo dei telespettatori sui social network è già alle stelle.