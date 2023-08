"Ingiusto nei vostri confronti". Il messaggio di Filippo Bisciglia al termine di Temptation Island

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island è arrivato al termine. Su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata del programma, dove il pubblico ha scoperto cosa è successo alle coppie in gioco un mese dopo la fine del reality e non sono mancate le sorprese. A partire dal post che Filippo Bisciglia ha pubblicato sulla sua pagina Instagram al termine dell'ultima puntata.

Dopo un anno di stop inatteso, Temptation Island è tornato in prima serata per tenere compagnia al pubblico e i dati auditel hanno premiato la scelta di Mediaset di riportare nei palinsesti estivi il reality dei sentimenti. Nei lunghi mesi di assenza dal piccolo schermo, però, il pubblico non è rimasto in silenzio e le lamentele hanno colpito principalmente il conduttore del programma. La scorsa estate Filippo Bisciglia spiegò più volte, che la scelta di non andare in onda non era dipesa da lui, ma questo non aveva placato gli animi. Il presentatore era rimasto super partes evitando di esporsi, ma quest'anno - alla fine dell'edizione più vista di sempre - si è sfogato.

Le parole di Bisciglia su Instagram

" Un'edizione arrivata dopo un anno di stop, un anno passato a rispondere sia qui sui social, sia in giro per strada che secondo me non sarebbe potuta essere la fine" , ha scritto su Instagram il conduttore, aggiungendo: " Sarebbe stato ingiusto nei vostri confronti ". Ma allo sfogo hanno fatto seguito parole di gratitudine nei confronti dei telespettatori, che hanno seguito le puntate facendo registrare ascolti record: " Voi che siete la gioia più immensa che abbiamo, voi che avete fatto sì che tanto lavoro diventasse un bellissimo risultato, voi che ripagate con il vostro seguito ed il vostro affetto tutte le persone fantastiche a cui voglio bene che lavorano incessantemente dietro questo programma, una su tutte Maria, che voglio ringraziare ".

Temptation Island Winter, ci sarà Bisciglia?

Filippo Bisciglia ha ringraziato Maria De Filippi e tutta la squadra, che lavora dietro le quinte alla realizzazione di Temptation Island. Ma, come molti hanno notato, non ha dato l'appuntamento all'edizione invernale del programma. Temptation Island tornerà in prima serata tra dicembre e gennaio, nella prima edizione "winter", ma a condurre le puntate potrebbe non essere l'ex gieffino. Secondo voci insistenti la conduzione potrebbe passare a un volto femminile e il nome che circola negli ambienti è quello di Lorella Cuccarini. Ma l'estate è ancora calda e parlare di inverno è prematuro.