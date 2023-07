Temptation Island, Ale sorprende tutti: cos'è successo con il single Lollo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island che, come sempre, ci ha saputo regalare tantissime sorprese. Così, tra i due falò di confronto - prima quello di Davide e Alessia e poi quello di Giuseppe e Gabriela - abbiamo assistito ad un caso che raramente accade all’interno del docu-reality di Canale 5: uno dei fidanzati ha rifiutato di incontrare la sua “dolce metà”, dandole, dunque, “buca” all’incontro per potersi chiarire. In particolare, stiamo parlando di una delle coppie che sin dall’inizio ha manifestato turbolenze all’interno del rapporto, Federico e Ale. Quest’ultima, infatti, dopo avere baciato il single Lollo ha chiesto di vedere immediatamente il fidanzato per risolvere definitivamente la loro storia.

Il bacio “inaspettato”

Ale ha deciso di approfondire la conoscenza con uno dei tentatori del reality, il romano Lollo; i due hanno trascorso insieme un pomeriggio all’insegna del romanticissimo tra una passeggiata a cavallo ed un brindisi al tramonto, lontani dagli occhi “curiosi” dei compagni d’avventura. Un pomeriggio che deve avere fatto sicuramente crescere l’intesa tra i due dal momento che alla sera la fidanzata Ale ed il single Lollo si sono abbandonati ad un bacio al chiaro di luna in riva al mare. L’accaduto ha destabilizzato Ale che, il giorno successivo, ha visto nel Pinnettu le immagini del suo fidanzato Federico che appariva molto interessato ad una delle tentatrici.

La richiesta del falò (e il rifiuto)

I video mostrati ad Ale sembrano averle chiarito le idee e così, la 31enne triestina ha chiesto il falò di confronto immediato con il fidanzato Federico: "Visto che lui le pa**e non le ha, le ho io adesso. Penso di essere una persona perbene. Lui però non credo che si stia comportando bene. Lui doveva dimostrarmi di tenerci dopo che lui è stato a tradirmi per primo". È a questo punto che il narratore delle turbolente vicende sentimentali, Filippo Bisciglia, ha allertato il fidanzato circa la decisione di Ale di volerlo incontrare immediatamente per potere chiarire una volta per tutta la loro situazione. Tuttavia, Federico dopo averci riflettuto per un intero pomeriggio ha scelto di non presentarsi al falò per potere continuare la conoscenza con la single Carmen: "Io non penso di amarla, in più si è creata un'altra situazione. Mi sono invaghito di una ragazza che mi sta facendo provando delle sensazioni nuove, che io non so se ho mai provato con Ale. Per questo, un po' a malincuore, ho deciso di rinunciare al falò", ha spiegato il triestino. Così, Ale, una volta venuta a conoscenza della reazione del fidanzato ha deciso di intraprendere la stessa strada: "Da ora in poi allora farò il mio percorso senza pensare a lui"; poi fa una particolare richiesta alla produzione: "Vorrei però che lui non ricevesse nessun video". Insomma, non ci resta altro che attendere l’appuntamento della prossima settimana (in onda lunedì 17 luglio in prima serata su Canale 5) per scoprire come andranno le cose tra Ale e Federico.